Нет ничего лучше «своего родного островного». Областной агрофестиваль-2023 нас в этом убедил

Субботний денёк в Южно-Сахалинске, как по заказу, выдался тёплым, солнечным, небесно-синим. Словно в знак благодарности аграриям и животноводам за нелёгкий труд, результаты которого демонстрировались на областном фестивале «Своё родное островное».

Здесь широко и ярко представлял свою продукцию совхоз «Тепличный». Нарядные девчата, приодетые в пончо, обслуживали посетителей. Ольга Гапон и Елена Сутько предлагали для ландшафтного дизайна декоративные луки, нарциссы, крокусы, мускари и луковицы тюльпанов 15 видов!

– Привезли мы и саженцы многолетних кустарников – гортензии, кизильники, гильеры, форзиции, – перечисляет Елена и радостно сообщает: торговля идёт бойко.

На загляденье прилавок у предпринимателя из южно-сахалинского СНТ «Металлист» Максима Овчарука. Крупные тыквы в роли забавных персонажей «зазывали» сделать покупку. При этом сами уже были кому-то проданы с условием, что забрать тыквы можно будет под занавес фестиваля. Отборных ягод у продавца было красным-красно.

– Откуда клюква?

– С берегов Лебяжьего озера Долинского района. Урожай в этом году очень хороший. Пришлось не только каждой ягодке поклониться, но и поползать по болоту, – смеётся Максим. – Народ хорошо берет свежую клюкву, а также варенье и домашние сиропы из лесных ягод.

На ярмарочной площади в окружении цветов и кустарников словно вырос фруктовый сад. Семья южносахалинцев Герасименко предлагает на выбор яблоньки: колоновидную («медок»), красномякотные («сирена», «редлав одиссо»), «белый налив», «медок», «мечта»… Все деревца с цветными ярлычками, картинки будущих плодов впечатляют. И груши хороши: «северянка краснощёкая», «лада», «красавица Черненко», «рапсодия», «кафедральная»…

– Мы приобретаем плодовые деревья у подмосковных профессионалов по привою, подвою и прививкам, – рассказывает Дмитрий Герасименко. – Привозим яблони и груши, на одном стволе которых (не диком, культурном!) привито по четыре разных сорта. Столь сложные прививки вряд ли кто выполняет на Сахалине и в Приморье. Затем подращиваем деревца. Они зимуют у нас в питомнике за селом Ёлочки, адаптируясь к островному климату. Так что на ярмарках мы с Евгенией предлагаем только деревья, испытанные сахалинскими снегами, ветрами и морозами.

По словам Дмитрия, хорошо проявляют себя в наших условиях гибриды вишни и черешни (дюки). Они наследуют лучшие признаки друг друга. Так, зимостойкость черешни от вишни, а сладость плодов вишня взяла у черешни.

На вопрос, откуда такая увлечённость садоводством, Герасименко ответил так:

– Я судовой электромеханик. Окончил мореходку в Холмске. Два месяца был в море. На Курилах сильно покачало, мне не понравилось. Понял, это не моё.

Более десяти лет назад нам с женой подарили дачу, и рядом соседка продала участок… за холодильник. Заниматься садом меня сподвиг мужчина, огорчённый тем, что у него сломало абрикос. А я-то думал, что абрикосы у нас не растут! Это меня и зацепило. Вырастил абрикос. Правда, каждую весну, когда он и вишня зацветают, с тревогой жду в Ёлочках сильных северо-восточных ветров. Накануне беру самые мощные стимуляторы и бегаю с пульверизатором по всей даче, всё проливаю.

А в этом году случайно познакомился с парнем из Карпат. Рассказал ему про эту беду, а он и говорит: «Мы свои яблони и вишни, чтобы они раньше не зацветали, снегом забрасываем – тогда деревца спят дольше и зацветают, когда уже тепло. Теперь и я буду следовать этой подсказке. Словом, век живи, век учись.

Совхоз «Южно-Сахалинский» привёз на ярмарку тугие вилки белокочанной и краснокочанной капусты, гору сеток с отборным картофелем, тыкву, морковь, свёклу, кабачки. Аналогичная продукция и у совхоза «Заречный». Татьяна Витюк рассказала, что хозяйство, где она работает, собрало хороший урожай овощей. Картофелеводы получили отменные клубни нового сорта «бриз» белорусской селекции.

– Первый год им торгуем, – сообщила Татьяна. – Цены на наши овощи доступные: картофель по 35 рублей, свёкла и морковь – по 25.

ОАО «Колос» сегодня выпускает не только пиво, но и сопутствующий товар – вкусную рыбную продукцию из кеты и горбуши. Есть юкола, селёдка и корюшка горячего копчения, чего нет у других. Аппетитно приготовлены лещ и голец из Амурской области. Так что продавцы здесь не скучали.

Гости ярмарки хорошо раскупали свежую мясную продукцию «Сахалинского бекона-2». Она была представлена в широком ассортименте.

Молочный комбинат «Утро Родины» провёл дегустацию кисломолочной продукции своей торговой марки, а также шоколада и печенья «Приморского кондитера», с которым сотрудничает.

– Поток покупателей был огромный, – рассказала начальник отдела розничной торговли молочного комбината Марина Башурова. – Мы очень довольны.

Представителям Долинского хлебокомбината, похоже, было тесновато на торговом месте. Товара привезли столько, что у покупателей глаза разбегались. Что купить – заварной северный хлеб с клюквой, кексы, слойки с апельсином и морковью, со сгущёнкой, капустой? Или рожки обсыпные, сдобу «Майскую», булочки «Веснушки», вафли, плетёнки с изюмом?

К тому же торговый представитель Долинского хлебокомбината Елена Коновалова предлагала отведать новую продукцию: хлеб для тостов круглый, изделия «Походные» с чесночком, ржаные булки «Новое бородино» с кориандром…

А знаете, какой хлеб самый любимый у корсаковцев? Горячий, ручного замеса, дрожжевой с добавлением муки высшего сорта.

– Он очень вкусный, – рассказывает старший продавец корсаковских хлебных магазинов Ирина Мякинченко. – С городского хлебокомбината в торговые точки привозим булки с пылу с жару, с хрустящей корочкой. Люди знают, в котором часу приходит машина, спешат за этим хлебом. В Южный мы бы не смогли доставить его горячим, так что приезжайте за покупками в наши магазины. А на ярмарке мы представляем около 40 видов продукции, в том числе хлеб на закваске, отрубной, цельнозерновой, дрожжевой, булочки с начинками и без. Наши пекари стараются: и ассортимент держат, и за качеством следят.

Рукодельницы тоже демонстрировали «своё родное островное». Кое-кто в ожидании покупателей времени даром не терял – вязал на спицах тёплые вещи для зимы.

Холмчанка Фарида Головина ещё два года назад была поваром. Сейчас как самозанятая работает с мехом – шьёт шапки, варежки, делает декоративные коврики, чуни для пожилых, кожаные сумки…

– В нашем городе в магазине «Ручной дом» реализуются изделия 47 сахалинских мастеров, – рассказывает Фарида. – В социальной сети «Вконтакте» все мы объединены в творческую группу. И замечательно, что у нас есть торговая точка, где продаются сувениры и эксклюзивные изделия ручной работы.

Атмосфера двух фестивальных дней была по-настоящему праздничной ещё и потому, что в них приняли участие творческие коллективы из разных районов области. Концертные номера шли под аплодисменты зрителей. И, конечно же, южносахалинцы и гости областного центра ждали церемонию награждения. Ведь по традиции региональное министерство сельского хозяйства и торговли проводило конкурс среди участников фестиваля, определяя победителей в номинациях. Ими стали: АО «Совхоз «Тепличный» («Ярмарочный стандарт» и «Зелёный Сахалин»); торговая фирма «Сахалинский бекон-2» («Лучшее торговое место» и «Вкусное сало»); АО «Совхоз Южно-Сахалинский» («Самое бойкое место»); ООО «Сахалинское кондитерское общество» («Лакомка»).

В номинации «Самый обаятельный продавец» отмечена Елена Брежнева (торговая фирма «Сахалинский бекон»). Среди рукодельниц «Ремесленной слободы» не было равных холмчанке Фариде Головиной. «Чудеса на грядке» сотворила Анна Павлова, а Тамара Кудинова отличилась в номинации «Овощ-великан» (обе из Южно-Сахалинска).

Между муниципальными образованиями проводился конкурс «Красота родного края». Дипломы I, II и III степени вручены соответственно Корсаковскому, Холмскому и Невельскому городским округам.

Праздничную атмосферу на площади у Дома торговли создавали творческие коллективы из районов области.

В общем, два ярмарочных дня превратились в чудесный праздник урожая с демонстрацией сельскохозяйственных достижений региона. А главное – островитяне пополнили домашние запасы продовольствия и рублем поощрили всех, кто, не жалея сил, работал на общий стол.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Инна Павленко,

министр сельского хозяйства

и торговли области:

– Слова благодарности руководителям и коллективам сахалинских предприятий и КФХ, коллегам из Южно-Сахалинска и всех муниципальных образований, принявших участие в фестивале, творческим коллективам, ассоциации шеф-поваров «Сакура», сотрудникам Сахалинского НИИ сельского хозяйства, Россельхозцентра, Агрохимической службы. Особые слова благодарности руководителю и коллективу Россельхозбанка, соорганизатора и партнёра фестиваля. И конечно, коллективу минсельхозторга – за отличную подготовку и проведение фестиваля, настоящий праздник урожая, праздник вкуса и добра!