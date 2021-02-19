Власть, наука и бизнес объединились, чтобы сохранить популяцию лосося

На международной научной конференции в Южно-Сахалинске мировые эксперты обсудили будущее тихоокеанских лососей. В формате онлайн и офлайн в дискуссии приняли участие более 500 специалистов из России, Канады, США, Японии, Республики Кореи и других стран.

– Для нас важно мнение ведущих экспертов, как сделать работу рыбопромышленного комплекса более эффективной. Поддерживаем мнение науки – строить рыбоводные заводы для сохранения популяции лосося, обозначил одну из прозвучавших на конференции тем губернатор области Валерий Лимаренко..

В режиме видеоконференции участников поприветствовал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что глобальные климатические изменения влияют и на промысел тихоокеанских лососей. Рыба смещается на север – в более холодные воды.

Наука связывает большие перспективы с искусственным воспроизводством лососевых.

– Каждый год в Тихий океан выпускается свыше 5 миллиардов мальков. Развитие программ по искусственному воспроизводству может сильно изменить картину мировых запасов рыбы. Мы в состоянии сохранить популяцию, – высказал мнение почетный профессор университета Пукёнг (Пусан, Республика Корея) Суам Ким.

Канадский ученый Ричард Бимиш выступил с докладом о том, что продуктивность лосося во многом зависит от первых месяцев жизни в океане. Искусственным воспроизводством можно добиться более крупного и жизнестойкого стада, если правильно выбрать время и место выпуска молоди.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне работают 73 лососевых рыбоводных завода, из них 62 – в Сахалинской области. Ежегодно они отправляют в море более 1 миллиарда мальков горбуши, кеты, кижуча, симы.

– Сахалинская область – лидер в стране по искусственному воспроизводству лососей. И подходы кеты показывают, что огромная работа рыбоводных заводов делается не зря. Это дает перспективу на будущее. Для Дальнего Востока промысел лососевых на первых местах и по количеству занятых людей, и по социальному эффекту, – сказал заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Островные рыбопромышленники продолжают инвестировать средства в строительство новых заводов. В 2020 году ввели четыре таких предприятия. В этом году строятся еще четыре, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Организаторами международного форума выступили Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. В режиме видеоконференции на связь вышли представители почти сотни рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций из Сахалинской, Магаданской областей, Приморского, Камчатского, Хабаровского краев.