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Возобновилось движение межмуниципальных автобусов по следующим маршрутам

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  • № 112 Южно-Сахалинск — Долинск (с 13:00)
  • № 222 Южно-Сахалинск — Новотроицкое (с 10:00)
  • № 505 Южно-Сахалинск — Быков (с 13:00)

🚌Как сообщили в областном минтрансе, 29 января с 7:00 возобновится движение еще по 8 межмуниципальным маршрутам:

  • № 502 Южно-Сахалинск – Поронайск
  • № 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский
  • № 507 Южно-Сахалинск – Смирных
  • № 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев
  • № 510 Южно-Сахалинск – Макаров
  • № 523 Южно-Сахалинск – Углегорск
  • № 525 Южно-Сахалинск – Красногорск
  • № 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск
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