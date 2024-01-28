Возобновилось движение межмуниципальных автобусов по следующим маршрутам

- № 112 Южно-Сахалинск — Долинск (с 13:00)
- № 222 Южно-Сахалинск — Новотроицкое (с 10:00)
- № 505 Южно-Сахалинск — Быков (с 13:00)
🚌Как сообщили в областном минтрансе, 29 января с 7:00 возобновится движение еще по 8 межмуниципальным маршрутам:
- № 502 Южно-Сахалинск – Поронайск
- № 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский
- № 507 Южно-Сахалинск – Смирных
- № 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев
- № 510 Южно-Сахалинск – Макаров
- № 523 Южно-Сахалинск – Углегорск
- № 525 Южно-Сахалинск – Красногорск
- № 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск