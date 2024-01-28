Возобновилось движение межмуниципальных автобусов по следующим маршрутам

№ 112 Южно-Сахалинск — Долинск (с 13:00)

№ 222 Южно-Сахалинск — Новотроицкое (с 10:00)

№ 505 Южно-Сахалинск — Быков (с 13:00)

🚌Как сообщили в областном минтрансе, 29 января с 7:00 возобновится движение еще по 8 межмуниципальным маршрутам: