В снежном плену. Сахалин постепенно приходит в себя после мощного циклона

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили о ближайших планах «небесной канцелярии». В распоряжении ведомства есть свежие данные по количеству осадков, выпавших на юге Сахалина с 23 по 26 января.

Больше всего снега выпало в Корсаковском районе. Рекорд зарегистрирован в селе Новиково: 105 миллиметров, что составляет 276% от месячной нормы! В самом Корсакове – 37 миллиметров или 97% от нормы, в Южно-Сахалинске – 53 миллиметра или 95% от нормы, в Долинске – 88 миллиметров или 135%, в Стародубском Долинского района – 49 миллиметров или 117% от нормы января… Во всех случаях нужно учитывать ещё и осадки, выпавшие за предыдущие два январских циклона.

От сахалинцев поступают вопросы, так или иначе связанные с циклонической деятельностью. Днём 26 января временами вновь шёл снег – уж не продолжение ли это стихии? Синоптики твёрдо говорят: нет, это лишь временные и малозначительные осадки, можно сказать, остаточные явления. Легкий снежок вперемежку с солнечной погодой возможен и в предстоящие дни.

самый большой циклон в южно-сахалинске 2024

В соцсетях распространяется картинка якобы со спутника, которая вроде как сулит 1 февраля появление в наших широтах очередной атмосферной воронки и снежную завируху дня на 2 – 3. На сей счёт метеорологи также непреклонны и убедительны: до 2 февраля включительно никаких циклонов не будет, предпосылок для этого нет, можно спокойно продолжать ликвидацию того, что уже нападало ранее.

Кому-то на глаза попалась публикация на официальном сайте Южно-Сахалинска, где даётся ссылка на электронную карту города, показывающая ход расчистки. Ссылка отправилась разгуливать по сетям… В мэрии подчеркнули, что информация устаревшая, датирована 2022 годом. Сейчас карта неактуальна.

26 января на повестке властей всех уровней уборка снежных завалов, расчистка и расширение автодорог, придомовых территорий. Во второй половине дня в Южно-Сахалинске разнеслась хорошая новость: власти запустили кольцевой автобусный маршрут по центральной части города.

Автобусы работают в режиме «до востребования», пешеходы могут подать знак водителям, чтобы они остановились. До этого времени весь городской общественный транспорт «стоял на паузе» в ожидании расчистки магистралей.

Сахалинцы в целом спокойно и стойко пережили длительную непогоду. Некоторые предприимчивые владельцы снегоходов поспешили воспользоваться случаем и немного заработать – предлагали услуги такси. Говорят, расценки колебались в пределах 500 – 1000 рублей в зависимости от протяжённости маршрута. Такой рыночный подход, отмечают любители зимней рыбалки, отдельные снегоходчики уже давно применяют в местах массового лова при доставке рыбаков по льду к заветным лункам.

При этом есть множество примеров, когда другие снегоходчики по своей доброй воле и по велению души бескорыстно помогают нуждающимся. Например, ребята с «Горного воздуха» в самые напряжённые моменты помогали сотрудникам скорой медицинской помощи добраться по нужным адресам в самых глухих и по уши утонувших в снегу местах.

Ещё один пример привёл глава администрации планировочного района Луговое Александр Пузынин.

– К нам по телефону обратилась пожилая женщина, у которой из-за непогоды вышел из строя газовый котёл. Помочь землячке вызвалась наша луговская молодёжь. Ребята пробились сквозь заносы и перемёты к бабушке и помогли вернуть котёл к жизни, – рассказал Александр Пузынин.

В Луговом все силы брошены на расчистку проездов к объектам жизнеобеспечения и социально важным объектам – водозабору, очистным сооружениям, детским дошкольным учреждениям, поликлинике…

Повсеместно в частном секторе, как только угомонилось ненастье, жители взялись за лопаты, завели свои снегоуборщики и приступили к расчистке. Многие не ограничиваются своей прилегающей территорией, помогают соседям, знакомым, родственникам.

В мэрии областного центра сообщили, что во время циклона снег из города не вывозили. Вывоз начался 26 января. Город располагает тремя снежными полигонами: «Северный», «Южный» и «Золоотвал». Два из них полностью готовы к приёмке снега, «Южный» должен приступить к работе 27 января.

Расчистка города ведётся поэтапно. Задействуется то количество техники и людей, которое необходимо для выполнения плановых работ. 26 января, например, было задействовано 55 единиц техники и 73 рабочих. В ночное время планируется увеличивать количество людей и техники.

Николай ПИТЕРСКИЙ.