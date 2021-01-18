Яна оказалась Алисой, но не в стране чудес. Более трехсот добровольцев приняли участие в поисках пропавшего ребенка

Тревожными выдались вечер и ночь минувшего воскресенья для многих южносахалинцев. Из социальных сетей они узнали о пропаже пятилетней девочки в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска. Из ориентировки следовало, что около 16.00, взяв слюдянку, Яна Хайрулина пошла на снежную горку покататься и исчезла. На ней были комбинезон серо-голубого цвета, синяя шапка, белый шарф, бордовые рукавицы и сапоги серебристого цвета.

Тревогу забили родители. Незамедлительно на поиски ребенка был поднят весь личный состав городской полиции, подключились оперативники регионального управления уголовного розыска УМВД и следственного управления СК РФ.

В оперативный штаб вошли также волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова», подключились к розыску и неравнодушные сахалинцы. Они обследовали местность, несли горячие напитки, теплую одежду, чтобы согреть добровольцев на морозе. Приезжали волонтеры и из других городов и районов. Все оперативно-розыскные и поисковые мероприятия лично контролировало руководство правоохранительных органов.

Отрабатывалось несколько версий происшествия, в том числе и криминальная. Проверялись все лица, ранее судимые и склонные к преступлениям против личности. Правоохранители опрашивали соседей, родственников, друзей девочки. Чтобы отследить маршрут движения Яны, просматривали записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов.

Искали ребенка повсюду, обследовали и соседнюю стройку – безрезультатно. Наступила ночь, крепчал мороз, росла тревога: где малышка? К счастью, кто-то из поисковиков ближе к полуночи обнаружил возле пятиэтажного дома в районе магазина «Странник» открытый канализационный люк, незаметный под сугробами. В него-то и провалилась Яна.

Хорошо, что трубы в люке были теплые. Из ловушки девочку вытащили в первом часу ночи, живую, здоровую, улыбающуюся. Возможно, Яна решила, что она, как и упавшая в колодец сказочная Алиса, скоро окажется в стране чудес и сильно не испугалась. А чудо случилось, но не под землей, а на земле. Ее нашли живой и здоровой. На служебном автомобиле отдела криминалистики следственного управления малышку доставили в областную детскую больницу. Медики, проведя полное обследование, не обнаружили у нее переломов и серьезных травм, лишь ушибы.

В связи с происшедшим региональной прокуратурой организована проверка работы коммунальных служб. В рамках надзорных мероприятий будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб, ответственных за надлежащее содержание канализационных коммуникаций, и приняты меры реагирования.

Губернатор поручил региональному министерству ЖКХ провести внеплановую проверку состояния канализационных колодцев, люков, а также подвалов и крыш во всех 18 муниципалитетах.

Мэр Сергей Надсадин также инициировал аналогичную проверку по этому вопиющему случаю. А еще глава администрации города, руководство УМВД России по Сахалинской области выразили искреннюю благодарность всем, кто помогал в поисках потерявшейся Яны Хайрулиной и проявил активную гражданскую позицию.

За несколько часов с момента появления ориентировки в сети интернет оказать помощь полиции, спасателям и волонтерам вызвалось более 300 человек. Островитяне проявили лучшие свои качества. Лишь в третьем часу ночи многие отправились по домам. На сон оставалось совсем немного времени, ведь наступил рабочий понедельник.

Людмила Степанец.

P. S. Это происшествие – тревожный сигнал не только для коммунальщиков, но и для родителей, без присмотра отпускающих маленьких детей гулять и кататься. Как видим, даже если горки во дворах, под окнами домов, от ЧП никто не застрахован.

Вчера была крышка на люке канализационного колодца, сегодня ее нет. Возможно, ее сдвинули бомжи, чтобы переночевать на теплых трубах, а то и вовсе сдали на металлолом. Пригляд за детьми лишним никогда не бывает. Это лучшая страховка от беды.