Коварен весенний лёд: два утонувших за выходные

3 марта в окрестностях села Охотское Корсаковского района на суше было обнаружено тело погибшего 43-летнего мужчины в водолазном снаряжении. Установлена личность погибшего. В региональном следственном управлении опровергли распространившуюся в соцсетях версию гибели этого сахалинца, якобы утонувшего при попытке достать со дна моря свой снегоход. Проверка продолжается.

На взгляд следствия, более достоверна версия о том, что этот человек в водолазном снаряжении пытался добывать крабов. Что-то пошло не так, и он захлебнулся. Многие точки над «i» поможет расставить экспертиза.

Другой драматичный случай на выходных произошёл в Долинском районе. В устье реки Найбы, примерно в 1 километре от моста через реку, в широкой трещине, образовавшейся на ледовом припае, сначала очевидцы обнаружили плавающие в воде рыбацкие сапоги. В этом же месте на льду были найдены шапка, перчатки, рыболовный бур, а также запас продуктов. Из воды очевидцам удалось вытянуть за верёвку санки.

Спасатели МЧС нашли и подняли на поверхность тело погибшего мужчины. Его личность установлена, мужчина 1964 года рождения. По этому факту также продолжается проверка, назначен ряд экспертиз. По предварительным данным, криминала не усматривается, все похоже на несчастный случай — человек провалился в полынью, а выбраться из неё самостоятельно не смог. Близкие оповещены.

Увы, подобные происшествия на весеннем льду – не редкость. В начале апреля прошлого года «Советский Сахалин» сообщил о ЧП на озере Изменчивое, где провалились в полынью два рыболова-любителя. Они утонули в 170 м от берега.

В региональном управлении МЧС отметили, что толщина льда в том месте не превышала 20 сантиметров. Такой лёд, тем более при повышении температуры воздуха чрезвычайно опасен.

Николай ПИТЕРСКИЙ.