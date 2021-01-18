Самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» получил повреждения после посадки в аэропорту Владивостока – шина слетела с обода во время пробега по взлетно-посадочной полосе.

Из-за необходимости эвакуации воздушного судна произошла трехчасовая задержка на прилет самолетов из Якутска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, два из них ушли на запасной аэродром в Хабаровске.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аврора», это был учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж – два человека. Посадка прошла нормально, но после нее на пробеге по ВПП произошло разрушение пневматики шасси. Пострадавших нет.

(ТАСС).