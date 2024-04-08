Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону

5 апреля в Южно-Сахалинске проверили готовность служб к пожароопасному сезону. На базе муниципального поисково-спасательного отряда состоялся смотр готовности сил и средств, привлекаемых к мониторингу пожарной обстановки, а также к тушению природных пожаров.

В нём приняли участие более 50 человек личного состава и 15 единиц техники подразделения пожарной охраны Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона, муниципального поисково-спасательного отряда и специалисты отделов по управлению территориями администрации города и органов управления лесным хозяйством. Вся техника полностью укомплектована, а огнеборцы готовы к проведению противопожарных мероприятий.

Как рассказал директор управления по делам ГО и ЧС областного центра Александр Поликарпов, смотр проводится ежегодно и входит в общий план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. Была озвучена инструкция с алгоритмом действия в случае природной стихии.

– Проверили готовность техники и персонала, знание их функциональных обязанностей на пожароопасный период по ликвидации последствий ландшафтных природных пожаров на территории городского округа. Техника готова, оборудование в наличии, персонал обучен и готов участвовать в ликвидации пожаров. Смотр готовности проведён представителями и персоналом, который находится в дежурной готовности, но при необходимости эти силы увеличиваются в 3 – 4 раза с привлечением дополнительных (резервных) сил, людей, техники, – прокомментировал Александр Поликарпов.

В администрации города напомнили: при возникновении ЧС нужно обращаться на круглосуточный номер 112 или 101.

Жителей Южно-Сахалинска призывают соблюдать правила пожарной безопасности, находясь на природе. Памятка по поведению в лесу в пожароопасный период размещена на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Актуально».