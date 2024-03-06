«Южно-Сахалинск – маршрут построен». Областная столица стала площадкой для первого городского туристического форума

Участники и спикеры со всей страны собрались вместе, чтобы обсудить вопросы современной индустрии гостеприимства.

Главная тема: развитие сфер туризма и привлечение туристов на территорию Дальнего Востока, Сахалинской области и Южно-Сахалинска в частности.

От имени главы города Сергея Надсадина с приветственным словом к участникам обратилась вице-мэр Елена Фёдорова.

– Форум объединил большое число людей, которые сегодня вместе с нами обсуждают, что необходимо сделать в городе для того, чтобы увеличить туристический поток, сделать Южно-Сахалинск ещё более интересным для гостей. Уверена, в течение трёх дней мы выполним задачи форума, и он станет площадкой для обсуждения перспектив развития туризма на муниципальном уровне и обмена опытом, – сказала Елена Фёдорова.

Гостей ждала разнообразная программа. В течение этих дней эксперты провели дискуссии и пленарные заседания о внедрении новых туристических продуктов и услуг, рассмотрели виды туризма, которые уже прижились в регионах и активно пользуются спросом, а также новые, связанные с медициной, промышленностью, гастрономией, наукой. Подробно разобрали законодательство в сфере туризма, рассмотрели маршруты, связанные с путешествием по городскому округу и между муниципалитетами. Помимо обсуждений прошли и воркшопы, где участники создали кейс по разработке авторских экскурсий и провели туристский фото-стоп.

– У меня большие ожидания от форума. Наши города, Благовещенск и Южно-Сахалинск, обладают большим потенциалом в развитии туристического направления. Поэтому нам нужно обмениваться опытом и делиться положительными практиками, – рассказал первый заместитель мэра города Благовещенска Дмитрий Гумиров.

В программе были заявлены как деловые мероприятия, так и культурно-развлекательные. Участники побывали в самых популярных местах среди туристов: на горнолыжном курорте «Горный воздух», в историческом парке «Россия – моя история», в бухте Тихой и на останце «Лягушка».

– Могу с уверенностью сказать, что диалог, который мы здесь выстраиваем, необходим. Если вернуться на 15 лет назад, то область ориентировалась на туристов, которые приезжали в командировки. Сейчас всё видоизменилось. В Южно-Сахалинске стали появляться точки притяжения: горнолыжный курорт, аквапарк, новый аэропорт… Поэтому важно сделать так, чтобы турист, приезжающий к нам, оставался не потому, что его привлекли, а потому, что ему понравилось, – рассказал председатель городской думы Олег Логачёв.

Форум «Южно-Сахалинск – маршрут построен» принял гостей из Москвы, Иркутска, Красноярска, Владивостока и других городов. Его можно назвать международным. Форумом заинтересовались специалисты в сфере туризма из города Гродно республики Беларусь и Хэйхэ (Китай).

Организаторами мероприятия выступает администрация Южно-Сахалинска в лице департамента культуры и туризма и МАУ «Культурно-туристический центр».

Сахалинская область и Южно-Сахалинск сейчас становятся местом притяжения. С каждым годом туристический поток в островной регион растёт. Поэтому эта отрасль становится ключевой в развитии области. В эту сферу уже вовлечены более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, больше 30

туроператоров. Появилось около 100 туристических маршрутов, 14 из которых имеют региональное значение. Только за прошлый год островной регион посетило около 500 тысяч человек. И с каждым годом это число растёт.

Анастасия КАРАМУШКИНА.