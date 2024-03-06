Векторы развития страны. Сергей Надсадин прокомментировал послание Президента России Федеральному Собранию

Ежегодное обращение Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию прошло в Гостином дворе. Документ, выражающий основные направления развития страны на ближайший год, был представлен 29 февраля всем гражданам России.

Совместно с коллегами, вице-мэрами администрации Южно-Сахалинска, Сергей Надсадин присоединился к просмотру прямой трансляции. Глава города отметил значимость этого события, так как в обращении президента отражены ближайшие планы и стратегические задачи, определяющие векторы развития страны.

– Как подчеркнул президент, основа проектов и инициатив, представленных в ходе обращения к Федеральному Собранию, – предложения граждан, которые были озвучены в ходе поездок главы государства в регионы. Реализовать всё задуманное можно только сообща. Для нас, как для муниципалитета, важно продолжать придерживаться этой практики в работе. Только при участии южносахалинцев возможны качественные изменения городского пространства.

Ключевая тема послания – перспективы развития государства на ближайшие годы. В фокусе внимания по-прежнему остаются такие важные вопросы, как экономический суверенитет, внешняя политика, поддержка семей участников специальной военной операции, демография, образование, здравоохранение, газификация, реализация национальных проектов и др. Существенная часть обращения была посвящена государственной политике в сфере защиты семьи и сохранения семейных ценностей поколений.

– Реализация федеральных программ даёт колоссальный импульс для развития Южно-Сахалинска. Городской округ занимает ведущие позиции по многим направлениям не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Южно-Сахалинск входит в число лидеров по темпам строительства жилья, благоустройству, модернизации общественного транспорта. Сегодня наша страна переживает особое время. Россия претерпевает существенные изменения, которые находят отражение в различных сферах жизни. Вызовы, которые стоят перед нашей страной, требуют координации усилий. Команда администрации города продолжит работать над задачами, поставленными президентом. Это наш первостепенный ориентир, – подчеркнул Сергей Надсадин.

О послании президента своим мнением делятся общественные деятели и депутаты, представители разных сфер деятельности.

Член общественного и дорожного советов города Южно-Сахалинска Олег Меркушев заострил внимание на важности поддержки развития малых городов, о чём сказал президент. Есть потребность в обновлении жилья, создании новых спортивных, культурных объектов, создании комфортной городской среды на местах. Не менее важны для него и другие темы.

– Как отец девятиклассника отмечу: важно, что была затронута тема ЕГЭ – этот вопрос часто обсуждается на встречах, хотелось бы более либеральной формы сдачи экзамена. Была дана чёткая команда изменить ситуацию. И я здесь абсолютно согласен, учебная нагрузка должна стать разум­ной и сбалансированной. В целом важно, что институту семьи президент уделил большое внимание, анонсировав новый национальный проект. В его реализации без поддержки родительского сообщества не обойтись. И, как работник сферы авиации, актуальным считаю необходимость повышения авиамобильности, о чём сказал глава государства. Вопрос доступности авиаперевозок особенно важен для нашей единственной в стране островной области, – отметил Олег Меркушев.

Особенно важно, подчёркивает главный врач областного центра общест­венного здоровья и медицинской профилактики, депутат городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова, что выступление главы государства сохраняет свою исключительную социальную направленность. Президент заявил о запуске пяти новых национальных проектов, один из которых – национальный проект «Семья», призванный усилить работу по повышению качества жизни семей с детьми, поддержку рождаемости, в том числе за счёт продления программ семейной ипотеки, материнского капитала и многих других инициатив.

– Полностью поддерживаю решение президента. Подчеркну особую значимость национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Помимо программ по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, диабетом президент заявил о запуске новой комплексной программы по охране материнства, сохранению здоровья детей, которая включает в том числе расширение сети женских консультаций, строительство и модернизацию учреждений здравоохранения. Важная составляющая – популяризация здорового образа жизни. Отмечу, векторы, обозначенные нашим президентом, во многом отвечают работе, которую ведёт областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. И, конечно, они останутся нашим приоритетом, – уверена Елена Столярова.

Вместе с жителями Южно-Сахалинска послание президента слушала председатель совета ассамблеи народов Сахалинской области, депутат городской думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова:

– Запуск нацпроекта «Молодёжь России» подчёркивает важность инвестирования в будущее страны через поддержку молодёжи. Этот проект должен способствовать развитию потенциала молодых людей, их образованию, здоровью, культуре и творчеству. Поддержка молодёжи – это ключевой момент для обеспечения стабильного развития страны в долгосрочной перспективе. Важно, чтобы нацпроект «Молодёжь России» был ориентирован на решение актуальных проблем и потребностей молодого поколения, а также на создание условий для их самореализации и успешного развития, – говорит Майя Кириллова.

Президент торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба, которая лично присутствовала на оглашении послания, отметила: всё, что было сказано главой государства, очень важно, всеобъемлюще и комплексно затрагивает все отрасли нашего народного хозяйства, все сферы жизни населения. Это цельная программа до 2030 года.

– Было предложено многое, важнейшие инициативы и проекты, касающиеся разных сфер экономики и социальной сферы. Но в центре всех инициатив – люди, семьи, дети. Тем более что 2024-й – Год семьи. Отдельно хочу отметить: в послании была затронута тема ремонта детских садов, школ и образовательных учреждений, причём модернизация будет касаться не только помещений, но и территорий вокруг них. Продолжится программа по строительству нового жилья с учётом всей необходимой инфраструктуры, будет запущена новая программа по расселению из ветхого жилья. Важно сохранение дальневосточной ипотеки под 2%, которая распространится и на участников СВО и их семьи. Все меры по созданию комфортных условий для жизни привлекут в наши регионы людей, новых специалистов, прекратят отток населения, – комментирует Галина Дзюба.

Председатель общественного совета Южно-Сахалинска, координатор проекта «Управдом» и руководитель регионального исполкома народного фронта «За Россию» Алёна Силачёва отметила, что большой акцент сделан президентом на новый национальный проект «Семья», который, несомненно, станет вектором на укрепление института семьи. Продление семейной ипотеки и сохранение льготного кредитования – это действенная мера, которая позволит семьям улучшить свои жилищные условия, а самое главное, быть уверенными в своём будущем.