Южно-Сахалинск выбран столицей XXXV Всероссийского Олимпийского дня

Парк имени Ю. А. Гагарина станет большой спортивной площадкой.

Южно-Сахалинск выбран главным местом празднования XXXV Всероссийского Олимпийского дня. В этом году в рамках мероприятия островную столицу посетят олимпийские чемпионы и руководство Олимпийского комитета России, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Формат праздника охватит все группы населения. Гостей будут ждать семейные эстафеты, мастер-классы, открытые тренировки, а также соревнования по баскетболу, гандболу, пауэрлифтингу, русской борьбе, пляжному самбо и другим видам спорта.

Чтобы гармонично объединить все события в одном месте, организаторы выбрали площадки в городском парке имени Ю. А. Гагарина. Свои идеи и наработки директор центра спортивной подготовки Сахалинской области Алексей Никонов и председатель Олимпийского совета островного региона Владислав Глухов обсудили с президентом ОКР Станиславом Поздняковым.

— Всероссийский Олимпийский день – это массовое спортивное мероприятие, поэтому для его празднования необходима обширная локация с большим количеством свободного пространства. На наш взгляд, этот парк отлично подходит – здесь есть и спортивные объекты, и места отдыха горожан, а наличие леса и озера дополнительно принесет всем гостям и участникам эстетическое удовольствие, — отметил глава Олимпийского комитета России.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ознакомился со спортивными комплексами Южно-Сахалинска. Он посетил ряд крупных объектов, в их числе учебно-тренировочный центр «Восток», водно-оздоровительный комплекс «Аква Сити», спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» и другие, а также открыл чемпионат России по сноуборду среди глухих.

— Был очень рад возможности впервые оказаться на Сахалине. Побывал на многих спортивных объектах и могу сказать смело – вам очень повезло. Вы обладаете большим выбором тех мест, где можно заниматься своим любимым видом спорта. К сожалению, такое нельзя увидеть во всех регионах. Здесь для любителей физкультуры и спорта делают всё возможное, чтобы тренировки проходили в красивых, светлых, современных залах, чтобы раздевалки были чистыми, а в душе была горячая вода. Хочется подчеркнуть, что когда в спорте уделяют внимание мелочам – это приводит к большим успехам, — резюмировал Станислав Поздняков на встрече с островными спортсменами в Центре единоборств.

Делегация Олимпийского комитета России и именитые спортсмены прибыли в островной регион в рамках эстафеты флага I Зимних международных Игр «Дети Приморья».

СПРАВКА

В 2024 году Всероссийский Олимпийский день отметят по всей стране в воскресенье 23 июня. Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина.