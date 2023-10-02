«Аврора» взяла высоту. Лучшая авиакомпания Дальнего Востока отметила десятилетие

Сегодня авиакомпания выполняет рейсы по 389 маршрутам, соединяя область почти со всеми регионами Дальнего Востока, а также с Курильскими островами и севером Сахалина.

147 воздушных судов только за прошлый год перевезли 2,2 миллиона пассажиров. За десять лет это около 20 миллионов человек. А если учесть, что история этого теперь уже одного из крупнейших в России авиа­перевозчиков началась в 1992 году, когда была основана компания «Сахалинские Авиатрассы», можно говорить и о нескольких десятках миллионов.

На торжественном мероприятии по случаю юбилея «Авроры», которое прошло в Южно-Сахалинске, бессменный руководитель авиакомпании Константин Сухоребрик сообщил, что в архиве хранится документ 1998 года о создании дальневосточной авиакомпании. Он тогда был подписан губернатором Игорем Фархутдиновым.

Год за годом авиакомпания прирастала воздушными судами и, конечно, кадрами. Сегодня в «Авроре» трудятся более 2 тысяч специалистов. Некоторые из них были удостоены государственных и региональных наград, которые вручил губернатор Валерий Лимаренко.

– Жители островного региона, пожалуй, как никто понимают и ценят роль авиации. Для людей это основной способ связи с материком, отдаленными районами области.

И каждое новое достижение авиакомпании – это важный шаг вперёд в повышении транспортной доступности островов.

А значит, и качества жизни сахалинцев и курильчан. Большим достижением этого десятилетия стал новый статус «Авроры» как единого дальневосточного авиа­перевозчика. И это результат эффективной работы предприятия, всех нас. Мы смогли доказать, что островная авиакомпания способна решать самые сложные задачи. Дорогие ветераны и работники предприятия, благодарю вас за непростой и очень важный труд. Желаю процветания авиакомпании, успешной реализации всех планов, чистого неба и всегда мягкой посадки, – обратился губернатор к сотрудникам компании.

У авиакомпании хорошая репутация и большое будущее. В планах – обновление воздушного парка. Рассматривается вопрос создания на Сахалине школы пилотов. Генеральный директор Константин Сухоребрик на Восточном экономическом форуме отметил, что компанией поставлена амбициозная задача повысить транспортную доступность дальневосточного региона в два раза.

– Для меня большая гордость, что именно на базе нашей сахалинской авиации формируется авиация всего Дальнего Востока. Сегодня компания совершает большое количество рейсов, в том числе по социально значимым направлениям. Благодаря деятельности «Авроры» развиваются торговые, деловые, культурные связи, повышается инвестиционная привлекательность областного центра. У компании есть опыт международной работы. Этот вектор вновь становится актуальным. Я уверен, что в этом направлении компанию тоже ждет хорошее будущее. От всей души поздравляю вас с праздником, – отметил мэр областного центра Сергей Надсадин.

– «Аврора» – хорошая и надёжная компания с дружным коллективом. Мы всегда помогаем друг другу, поддерживаем в трудную минуту, – отметил диспетчер по загрузке Алексей Куклев, которому вручили награду.

Он пришёл ещё в «Сахалинские Авиатрассы» агентом-водителем, более 5 лет отработал, а потом стал диспетчером по загрузке. Трудится в этой должности по сей день.