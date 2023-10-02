С моря на прилавок

С начала красной путины нынешнего года количество хвостов в неводах на 43 % превышает показатели нечётного 2021-го.

На прошлой неделе вылов лососей на Сахалине и Курилах составил почти 60 тыс. т, сообщили в региональном министерстве по рыболовству. Горбуши добыто 34 тыс. 710,356 т, кеты – 21 тыс. 826,723 т, кижуча – 806,994 т.

По данным министерства, больше всего красной рыбы пришло в сети рыбаков на юго-восточном побережье Сахалина (Долинский, Макаровский и Поронайский районы) и на северных Курилах – от 8 тыс. т до 10 тыс. т. В других показатели меньше. На Анивском побережье в этом году лосося не ловят, поэтому показатели там равны нулю.

Цифры говорят, что по сравнению с прошлым годом в торговле продали в 2,3 раза больше рыбы по сниженным ценам, то есть напрямую от рыбаков. Более 85 тонн даров моря передали людям бесплатно.

Круглогодичную торговлю свежей рыбой по ценам в два-три раза ниже рыночных организовали повсеместно по поручению губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Защита.Забота.Уважение». Снижения стоимости добились за счёт исключения затрат добытчиков на переработку и заморозку, предоставления бесплатных торговых мест районными властями.

Кроме увеличения объёмов продаж расширился и ассортимент – 16 наименований рыбной продукции против 12. Возросло количество предприятий, принявших участие в программе: с 44 в 2022-м до 70 – в 2023-м.

Ещё одно приятное начинание – с нынешнего года начали применять новые механизмы для оповещения людей о продажах свежевыловленной рыбы. Запущен телеграмм канал «Доступная Рыба» https://t.me/accesseblefreshfish, за 2 месяца он набрал свыше 3000 подписчиков. Помимо этого, с помощью интерактивной карты https://map.sakhalin.gov.ru/region можно в режиме онлайн видеть информацию о торговых точках, адресах, расписании работы, ассортименте и ценах на текущую дату.

Push-уведомления «Острова-65» автоматически направляются всем, кто установил приложение на своём мобильном устройстве и выбрал муниципальное образование по месту жительства. Узнать о продажах также можно в социальных сетях районных администраций.

Эдуард САМОЙЛОВ.

СПРАВКА

По сведениям регионального министерства по рыболовству, в этом году стоимость горбуши составляла от 60 до 100 руб./кг, камбалы – от 56 до 100 руб./кг, трески – от 90 до 126 руб./кг, минтая – от 58 до 90 руб./кг.