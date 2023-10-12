Бюджет социальной направленности. Дополнительные доходы – на первоочередные нужды

В Сахалинской областной думе сразу в двух чтениях принят очередной, четвертый по счету за год пакет поправок в главный финансовый документ – бюджет региона.

О чем речь? Если вкратце, о распределении дополнительных 25 млрд рублей. Эти средства по поручению главы региона Валерия Лимаренко должны быть направлены на первоочередные нужды.

Среди прочего 8 млрд рублей поступят на поддержку муниципалитетов. Если в других регионах страны наблюдается снижение финансирования муниципальных образований, в Сахалинской же области наоборот, финансирование набирает обороты.

Один из основных приоритетов регионального правительства – поддержка социально-культурной сферы, на неё пришлась значительная часть дополнительно распределяемых средств.

Расселение ветхого и аварийного жилья было и остаётся ещё одним приоритетом, это направление также получило финансовую поддержку. К слову, Сахалинская область в числе лидеров по расселению людей из бараков в благоустроенное жилье.

По словам председателя регионального правительства Алексея Белика, поступившие средства позволят усилить меры социальной поддержки нуждающихся.

Будет «нейтрализована» межтарифная разница: чтобы население не испытывало изменений при оплате услуг ЖКХ, разница покрывается за счет средств регионального бюджета.

Продолжится работа по благоустройству подъездов в жилых домах и обустройству детских площадок во дворах по программе «2000 подъездов».

– Что касается переселения из ветхого и аварийного жилья, – говорит Алексей Белик, – за последние два года меры поддержки этого направления беспрецедентны. В общей сложности используем более 50 млрд рублей, в том числе 22 с лишним миллиарда в текущем году.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.