Автодорога между селами Мгачи, Хоэ, Трамбаус и Виахту «помолодеет» к ноябрю

К этой трассе протяженностью более сотни километров в Александровск-Сахалинском районе очень подходит эпитет «многострадальная». В советские времена по ней возили древесину лесозаготовители, которые её и содержали. Но потом настали другие времена, лесопромышленный комплекс начал рушиться, и дорога, соединяющая таёжные сёла, оказалась в подвешенном состоянии.

Уход за ней был минимальным. Только когда проезд становился совсем невозможен, складывалась чрезвычайная ситуация, дорогу приводили в более менее нормальный вид.

В конце нынешней весны обильные потоки воды от растаявшего снега размыли проезжую часть настолько, что невозможно стало добираться от Арково до Мгачи и от Мгачи до Виахту. В этих сёлах проживает более 400 человек. Область выделила деньги, дорожники сначала сделали участок попроще – между Арково и Мгачи, расстояние между ними 12 км. Проезд восстановили 19 мая. Затем принялись за 114-километровый отрезок до Виахту, там повредило около 10 мест.

Но 26 мая провалился мост через реку Малые Танги. К счастью, обошлось без пострадавших. Оказалось, по нему проехала большегрузная техника – несмотря на то, что было введено ограничение по весу автомобилей.

В течение двух дней соорудили временный переезд. Мэрия запросила в области дополнительные деньги на восстановление полноценного моста. Позднее был заключён муниципальный контракт.

По плану дорогу должны привести в нормативное состояние к ноябрю. Пока дорожники устраняют шероховатости на земле, муниципальные служащие занимаются постановкой трассы на кадастровый учет – чтобы она стала муниципальной собственностью и не считалась бесхозной.

Антон СМОЛЯКОВ.