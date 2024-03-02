Из-за ухудшения погоды на Сахалине отменены междугородние рейсы

В связи с неблагоприятными погодными условиями со 2 марта временно прекращено движение автобусов по междугородним маршрутам. Как сообщили в областном минтрансе, это направления:

№ 502 Южно-Сахалинск – Поронайск

№ 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский

№ 506 Макаров – Поронайск

№ 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев

№ 510 Южно-Сахалинск – Макаров

№ 523 Южно-Сахалинск – Углегорск

№ 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск

Кроме того, в субботу с 13:00 не будет проезда для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха (27-128 км) от села Стародубское до села Тихое.

Посты ДПС выставят в сёлах Стародубское (Долинский район), Поречье (Макаровский район), Ильинское (Томаринский район). Об этом информирует областное управление МЧС.