Из-за ухудшения погоды на Сахалине отменены междугородние рейсы

В связи с неблагоприятными погодными условиями со 2 марта временно прекращено движение автобусов по междугородним маршрутам. Как сообщили в областном минтрансе, это направления:
№ 502 Южно-Сахалинск – Поронайск
№ 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский
№ 506 Макаров – Поронайск
№ 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев
№ 510 Южно-Сахалинск – Макаров
№ 523 Южно-Сахалинск – Углегорск
№ 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск
Кроме того, в субботу с 13:00 не будет проезда для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха (27-128 км) от села Стародубское до села Тихое.
Посты ДПС выставят в сёлах Стародубское (Долинский район), Поречье (Макаровский район), Ильинское (Томаринский район). Об этом информирует областное управление МЧС.