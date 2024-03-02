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Из-за ухудшения погоды на Сахалине отменены междугородние рейсы

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В связи с неблагоприятными погодными условиями со 2 марта временно прекращено движение автобусов по междугородним маршрутам. Как сообщили в областном минтрансе, это направления:

№ 502 Южно-Сахалинск – Поронайск
№ 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский
№ 506 Макаров – Поронайск
№ 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев
№ 510 Южно-Сахалинск – Макаров
№ 523 Южно-Сахалинск – Углегорск
№ 527 Южно-Сахалинск – Шахтерск

Кроме того, в субботу с 13:00 не будет проезда для всех видов автотранспортных средств на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха (27-128 км) от села Стародубское до села Тихое.

Посты ДПС выставят в сёлах Стародубское (Долинский район), Поречье (Макаровский район), Ильинское (Томаринский район). Об этом информирует областное управление  МЧС.

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