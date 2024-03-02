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Сахалинские спасатели нашли на Шумшу пропавшего смотрителя маяка «Курбатова»

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Спасательная операция по поиску пропавшего смотрителя маяка завершилась успешно. По предварительной информации, на маяке «Курбатова» вышел из строя генератор. И смотритель принял самостоятельное решение переместиться на соседний маяк «Чибуйный», который находится в 35 км от «Курбатова». Но там так и не появился.

На остров Шумшу на снегоходах выдвинулись двое  спасателей МЧС, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер. На маяке «Чибуйный они и обнаружили  пропавшего смотрителя. Пострадавший эвакуирован спасателями с Шумшу и доставляется в г. Северо-Курильск, как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

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