Сахалинские спасатели нашли на Шумшу пропавшего смотрителя маяка «Курбатова»

Спасательная операция по поиску пропавшего смотрителя маяка завершилась успешно. По предварительной информации, на маяке «Курбатова» вышел из строя генератор. И смотритель принял самостоятельное решение переместиться на соседний маяк «Чибуйный», который находится в 35 км от «Курбатова». Но там так и не появился.

На остров Шумшу на снегоходах выдвинулись двое спасателей МЧС, сотрудник полиции Северо-Курильского района и волонтер. На маяке «Чибуйный они и обнаружили пропавшего смотрителя. Пострадавший эвакуирован спасателями с Шумшу и доставляется в г. Северо-Курильск, как сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.