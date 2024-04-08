Ссора с журналистами Сахалина привела главу областного пенсионного фонда на скамью подсудимых

Правильно говорил один политик: «Достаточно поссориться с газетой, чтобы проиграть выборы». Образно, конечно, говорил, но… не без основания.

Журналисты холмской газеты «Визит» на себе почувствовали, что такое рейдерский захват. Новые владельцы здания, в котором много лет часть помещений занимает редакция, в буквальном смысле стали выживать журналистов. Отключили им воду и свет, заблокировали вход в туалет…

Руководитель «Визита» Сергей Фёдоров обращался во все инстанции, подавал иски в суд, но разбирательство тянулось слишком долго. На стороне владельца здания (ИП Шелест) было Сахалинское отделение Пенсионного фонда, авторитетная государственная структура. Она как раз и арендовала здесь большую часть помещений. И, как потом выяснилось, её глава Денис Мазур имел к этому личный интерес.

Статья «Аренда с маслом», опубликованная в газете «Советский Сахалин» 29 октября 2019 года, побудила правоохранительные органы обратить внимание на странности этой аренды. В итоге появилось громкое коррупционное дело. И жёсткий приговор суда бывшему руководителю Сахалинского отделения Пенсионного (теперь – Социального) фонда РФ Денису Мазуру – наказание в виде лишения свободы на 13 лет с отбыванием срока в колонии и штраф в размере 80,1 млн рублей.

В июле 2017 года АО «ПИК ЭЛБИ» приобрело у Ростелекома здание на площади Ленина в Холмске по договору купли-продажи. Цена покупки составила 28,1 млн рублей – в 2,25 раза ниже кадастровой стоимости.

Как в дальнейшем было установлено следствием и доказано в суде, покупатель фактически выполнил роль посредника, чтобы реализовать замысел Мазура.

Холмское отделение Пенсионного фонда стало арендовать здание у «ПИК ЭЛБИ» за 26,3 млн рублей в год. Это практически сумма, за которую здание было приобретено. В августе того же 2017 года АО «ПИК ЭЛБИ» и ИП Вячеслав Шелест заключили договор подряда на капитальный ремонт здания на сумму 46,5 млн рублей. А в октябре 2018 года ИП Шелест приобрёл отремонтированное здание за… 28,1 млн рублей.

При этом 22 млн рублей были засчитаны по «взаимным расчётам по договору маркетинга и управления». В это трудно поверить, но предприниматель приобрёл здание практически бесплатно, а АО «ПИК ЭЛБИ» продало его фактически себе в убыток.

После переоформления объекта в том же октябре 2018 года на ИП Шелеста холмское отделение Пенсионного фонда начало платить за аренду ещё больше прежнего – уже более 35 млн рублей в год. Таким образом за 2,5 года потрачено 102 млн рублей государственных средств, что на 74 млн больше суммы за приобретение здания.

Не нужно быть великим финансистом, чтобы понять – решить вопрос с помещением для подразделения Пенсионного фонда в Холмске можно было бы с гораздо меньшими затратами. То есть Денис Мазур мог бы инициировать приобретение этого здания, однако этого не сделал и ограничился длительной арендой у предпринимателя, регулярно получая от него взятки.

Кстати, до переезда на новый адрес расходы на аренду помещений в Холмске у Пенсионного фонда составляли всего лишь около 400 тыс. рублей в год.

Следствие пришло к выводу: завышение трат было умышленным. «Излишки» арендной платы в итоге делились между арендодателем и Денисом Мазуром. Чиновник регулярно получал от предпринимателя взятки, общая сумма составила, как минимум, 11 млн рублей. Это была лишь часть от оговорённой суммы «отката» – 39 млн рублей.

Параллельно раскучивались другие коррупционные истории, где тоже фигурировал руководитель Сахалинского отделения Пенсионного фонда. Вначале его задержали по подозрению в незаконном получении 100 тысяч рублей от подрядчика, который устанавливал кондиционеры в здании. Почти через год появилось ещё одно уголовное дело, там стала фигурировать более внушительная сумма – более 4,5 млн рублей.

Потом появились новые эпизоды.

В 2013 году ИП Вячеслав Шелест, владелец нежилого помещения в областном центре, заключил договор аренды с Сахалинским отделением тогдашнего Пенсионного фонда РФ. По версии следствия, помимо официального договора между сторонами была ещё и негласная договорённость о передаче Денису Мазуру половины прибыли от сдачи имущества в аренду.

В июне 2023 года южно-сахалинский городской суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Денис Мазур не согласился с приговором. Коллегия по уголовным делам областного суда не посчитала обоснованными его доводы. Приговор южно-сахалинского городского суда вступил в законную силу. У бывшего руководителя регионального отделения Пенсионного фонда РФ остаётся право обжаловать выводы областного суда в вышестоящей инстанции. Пока что, сообщили в пресс-службе обл­суда, подобных заявлений Денис Мазур не подавал.

Не до конца ясна судьба приобретённого у Ростелекома по хитрой схеме здания в Холмске. Решается вопрос о признании сделки от 2018 года недействительной.

Евгений АВЕРИН.

Обо всех странностях этой аренды «Советский Сахалин» первый раз рассказал в публикации «Аренда с маслом» ещё в октябре 2019 года.

Кстати

После освобождения Денису Мазуру будет запрещено занимать определённые должности в течение 6 лет. Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах РФ, удовлетворён, с осуждённого взыскали 55 млн рублей причинённого им ущерба. Имущество осуждённого, включая квартиры в элитном многоквартирном доме, арестовано. Зарегистрированный на родственника автомобиль обращён в доход государства.

Предпринимателя Вячеслава Шелеста южно-сахалинский горсуд приговорил к штрафу в размере 2,5 млн рублей. Сахалинский областной суд по представлению прокурора увеличил штраф до 38 млн рублей. Это наказание исполнено.

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