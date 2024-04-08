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Только в «СовСахе»

Новая орбита – новые шедевры. Сахалин и Курилы стали излюбленными моделями у фотографов и видеографов, работающих в космосе

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Сахалин в объективе камеры космонавта Олега Артемьева.

Отличная новость для всех поклонников космического фото- и видеотворчества: очень скоро для них откроются новые фантастические возможности!

Первый модуль суперсовременной национальной орбитальной станции запустят на орбиту с космодрома «Восточный» в 2027 году, а завершающий в 2032-м.

По словам главного конструктора российской орбитальной станции (РОС) Владимира Кожевникова, её орбита будет существенно отличаться от той, на которой доживает свой век действующая международная космическая станция (МКС).

Таким смотрится из космоса завод сжиженного природного газа в Пригородном.

Она рассчитана так, чтобы солнечные батареи были всегда освещены, обеспечен полный обзор земной поверхности, включая арктическую зону. Причём во всех спектрах – обычного оптического, инфракрасного, радиолокационного… При этом станция будет всегда на связи с наземным комплексом управления. Представляете, какие эксклюзивные фото- и видеошедевры с видами Сахалина и Курил можно будет создавать, причём в круглосуточном и круглогодичном режиме, да ещё и в разнообразных спектрах!

Впрочем, и сейчас в общем доступе есть эффектные видео- и фотокадры. В разное время Сахалинская область попадала в объективы космонавтов, в частности Олега Артемьева, Сергея Рыжикова, Сергея Корсакова. Некоторые художественно значимые изображения представлены Роскосмосом. «Советский Сахалин» при подготовке космического видео старался представить самый крупный остров области во всём его великолепии. Взгляните, что из этого получилось.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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