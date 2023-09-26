Новый проект о блокаде Ленинграда

В январе наша страна отметит 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Жители города, выдержавшие почти 900 дней осады, не сдались, выстояли, победив голод и ежедневные обстрелы, а труженики предприятий, эвакуированных из Ленинграда, продолжали помогать фронту и снабжать всем необходимым бойцов, не жалевших сил ради защиты родного города.

«Без понимания того, что такое была блокада, без понимания тех ужасов и героизма ленинградцев, очень сложно оценить значимость прорыва и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Блокады мирного абсолютно города, которым был Ленинград в 1941 году», — рассказал Алексей Говоров, заместитель президента Фонда памяти полководцев Победы, полковник запаса, к.т.н., внук маршала СССР, командующего Ленинградским фронтом Л.А. Говорова.

Именно тем героям посвящен новый проект Бессмертного полка России «Наследники блокадного Ленинграда», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов. Проект, призванный увековечить подвиг защитников города и тружеников тыла, позволит всем его участникам рассказать о героях своих семей, раскрыть свои таланты и создать обучающие материалы о блокаде Ленинграда.

Бессмертный полк России запустил два конкурса: Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» и Всероссийский конкурс народных сценариев, посвященных 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен» позволит детям и подросткам от 10 до 18 лет поделиться своим творчеством, посвященным блокадному Ленинграду, а также рассказать истории своих родных и близких, чей жизненный путь был связан с осажденным городом. Заявку можно подать до 8 ноября.

Современная молодежь сможет проявить свои таланты в уже привычном и интересном формате видеороликов — о героях и защитниках непокоренного Ленинграда, а также о тех, кто помогал фронту в тылу, работая на предприятиях, эвакуированных из окружённого города. Также можно прислать видеозапись выразительного чтения стихов/прозы известных авторов или авторских сочинений, посвященных жизни в блокадном Ленинграде.

В конкурсе предусмотрена и такая номинация как эссе, в которой участники могут поразмышлять о том, как их прадеды и прабабушки защищали Ленинград или помогали фронту в тылу, работая на предприятиях, эвакуированных из окружённого города. Кроме того, участник может провести параллели того времени и современности, поделиться тем, что он может сделать или уже делает для сохранения исторической памяти о том героическом времени.

Еще в одной номинации принимаются рисунки, открытки и плакаты на тему «Блокадный Ленинград», в том числе плакаты с названием «От героев-защитников Ленинграда – к героям-защитникам Донбасса».

Второй конкурс проводится для людей старше 18 лет и позволит проявить свои творческие способности, поделиться своим уникальным видением о событиях тех дней и создать образовательный контент. Заявки на этот конкурс будут приниматься до 20 октября.

Номинации конкурса предполагают творческий подход, участникам предлагается написать сценарий (пьесу), лучший из них будет поставлен известным театральным режиссером с участием молодых актеров, учеников и выпускников творческих вузов. Также принимаются сценарии для проведения школьного урока, посвященного блокадному Ленинграду.

Бессмертный полк России покажет серию просветительских роликов, рассказывающих о малоизвестных эпизодах блокады Ленинграда.

Итоги проекта будут подведены на Форуме патриотических инициатив «Молчаливый подвиг блокадного Ленинграда», приуроченном к 80-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ссылка на ролики по конкурсам, посвященным блокаде Ленинграда: https://disk.yandex.ru/d/LhhdENwLekYp2w

Ссылка на положения конкурсов: https://disk.yandex.ru/d/zCsXS6iYeOustw

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