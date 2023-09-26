Сахалин впервые принял чемпионат и первенство России по сёрфингу

На Сахалин прибыли сёрферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Камчатского краёв, Республики Татарстан и Калининградской области. Также в соревнованиях участвовали и представители Сахалинской области, сообщила пресс-служба островного минспорта.

За награды чемпионата боролись 34 спортсмена. На первенстве померялись силами 14. Победителей определяли по нескольким критериям: скорости и контролируемости проезда по волне и его завершению, а также количестве, силе, амплитуде и качеству стыковки манёвров.

В чемпионате победу одержали Эльдар Какурин из Москвы и Анна Чудненко из Санкт-Петербурга. Вторые места у Евгения Исакова и Анны Шаповал, представляющих Калининградскую область. Тройки лидеров замкнули москвич Даниил Зылев и питерская сёрфингистка Ульяна Тихолаз.

Лидерами первенства стали калининградцы Максим Багдасарян и Ева Романовская. На вторых ступенях пьедестала расположились Илья Новиков и Дарья Мавричева. Почётное третье место заняли Мирон Морозов и Эвелина Горанько. Все четверо спортсменов представляют Камчатский край.

Местом проведения состязаний была выбрана акватория в селе Яблочное Холмского района.

— Дальний Восток – одно из приоритетных, стратегических направлений развития сёрфинга. Именно здесь лучше всего в России катать классические дисциплины. Мы планируем развивать на Сахалине не только короткую и длинную доски, но и такую дисциплину, как «гребля на доске по волнам» – сапсёрфинг. Надеемся, что сёрфинг в дальнейшем станет одним из приоритетных видов спорта у вас и на всём Дальнем Востоке, — рассказала вице-президент федерации сёрфинга России Виктория Прошкина. – На Сахалине совсем недавно мы провели классные сборы с командой РФ, у всех остались хорошие впечатления, но таких волн, как сегодня, ещё не было. Местные ребята рассказывают, что нам удалось застать уникально-экстремальные условия для соревнований.

В предыдущие годы местом проведения чемпионата традиционно становилось побережье Балтийского моря в Калининградской области. Как отмечают спортсмены из самого западного региона, сахалинские условия очень похожи на их родные.

— У нас и у вас ветровые волны, нам в каком-то смысле кататься проще, чем ребятам, приехавшим с океана. Наверное, благодаря этому в первом раунде вся наша сборная смогла пройти дальше, — отметил Евгений Исаков из Калининграда. – Традиционно самую серьёзную конкуренцию нам составляют ребята из Москвы и Питера, но и сахалинцы тоже показывают достойные результаты. Может, у них не такой большой соревновательный опыт, но они как «локалы» — местные, хорошо прикатаны здесь, выбирают лучше волны и достойно катаются на них.

Футбольный «Сахалин» проиграл «Зениту»

23 сентября команды группы 3 дивизиона «Б» второй лиги провели матчи десятого тура первенства страны. «Сахалин» играл в Пензе против местного «Зенита». Итог – 1:0 в пользу «Зенита».

Благодаря трем набранным очкам команда из Пензы запрыгнула в ТОП-5. «Сахалин» остался девятым. Его догнал «СКА-Хабаровск-2». Именно с хабаровчанами островные футболисты проведут следующий матч. Он состоится 1 октября в Южно-Сахалинске.

— Если брать вкратце, то не получилось забить. Пропустили на девятой минуте необязательный мяч. Проспали второй темп. Хотя и предупреждали, и разбирали, что № 19 Кашмин со второго темпа хорошо головой работает. Третий матч забивает уже подряд. К сожалению, опять потеряли концентрацию в начале матча. После десятой минуты было много моментов, подходов, эпизодов. Но подвела реализация, спешка. Плюс неоднозначное судейство. Об этом никто не хочет говорить, но это повлияло на игру. Непонятно, за что удалили нашего игрока. Оба игрока катятся в единоборство по всем правилам. Игроки «Зенита» кричит. Нашего игрока удаляют на крик. Непонятное решение, — сказал главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.

— Нашего игрока сейчас повезут на обследование. Пока сложно сказать. Там сложное рассечение до кости. Главное, что перелома не было. Что касается игры, то это очень сложный матч. Наверное, самый сложный за все эти игры. Надо отдать должное сопернику. Мы подготовились к ним. Первые 20 минут все получалось. Потом начались проблемы. В перерыве мы пытались их скорректировать. У соперника было преимущество. Бывают такие игры, ничего страшного здесь нет. Ребята проявили характер. По самоотдаче и желанию ни к кому претензий нет, — резюмировал главный тренер «Зенита» Александр Данцев.

Протокол матча

«Зенит» (Пенза) – «Сахалин» — 1:0 (1:0).

23.09.2023. г. Пенза. Стадион «Труд». 107 зрителей. Судьи Дмитрий Прокопов (Волгоград), Владислав Бобылкин (Липецк), Дмитрия Сидякин (Москва).

«Сахалин» выступал в таком составе: Андрей Евгеньевич Сорокин, Василий Чижиков, Александр Марченко, Андрей Сорокин, Максим Батраков, Ибрагим Катиновасов (Илья Дроздов, 46), Вячеслав Новиков, Максим Ерусланов (Арсен Омаров, 85), Даниил Большунов (Егор Чу, 60), Валерий Альшанский, Кирилл Могель (Руслан Тахаев, 74).

Предупреждения: Даниил Кашмин (17) – Кирилл Могель (29), Ибрагим Катиновасов (36), Андрей Сорокин (42), Илья Дроздов (86).

Удаление: Арсен Омаров (86).

Гол: Даниил Кашмин (9).

Фото ПСК «Сахалин».

«Сахалин» — один из лидеров

В Тюмени сыграны очередные игры первого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А».

Хозяйки площадки (ВК «Тюмень») проиграли второй матч подряд. На этот раз – «Мурому» в четырех партиях (14:25, 20:25, 25:18, 11:25).

«Сахалин» играл с «Омичкой». Островитянки вышли на площадку более заряженными и сразу же взяли инициативу в свои руки. Они превзошли соперниц и на приеме, и на подаче (эйсы 3:1) и на блоке (9:5).

Особенно заметно было их преимущество в игре на блоке. Двойные замены «Сахалина» зачастую ставили омичек в тупик, и им сложно было приноровиться к переменам.

Итог – 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) в пользу «Сахалина».

После двух проведенных матчей по две победы одержали только четыре команды. Отличились «Уфимочка-УГНТУ», «Сахалин», «Локомотив-2» из Калининграда, «Уралочка-УрГЭУ» из Екатеринбурга.

Но только «Уфимочка-УГНТУ» и «Сахалин» пока не отдали соперницам ни одной партии.

Две победы

Матчи шестнадцатого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Сахалин» проводил во Владивостоке против «КСШОР-Динамо».

В турнире «младшаков» на поле вышли соседи по турнирной таблице. Хозяева поля занимали перед игрой шестое место, а гости – пятое. Шансы на медали у обеих команд оставались скорее теоретическими, чем реальными. Но все же они оставались, и их нужно было использовать.

Финальный свисток возвестил о победе «Сахалина» (2:1), которая еще оставляет ему надежду на бронзовые медали.

В турнире «старшаков» ЮФЛ-ДВ соперники тоже соседствовали в турнирной таблице. «КСШОР-Динамо» шла третьей (32 очка), «Сахалин» — четвертым (30).

Глядя на эти цифры, легко убедиться, что на поле должна была развернуться битва за медали. Неудивительно, что поначалу игра в основном протекала в центре поля. Бросаться вперед, оголяя оборону, никто не собирался.

«Сахалину» приходилось расшатывать эшелонированную оборону «КСШОР-Динамо», что сделать было довольно сложно. Но победа была достигнута – 3:2.

За два тура до финиша островитяне ворвались в призовую тройку.