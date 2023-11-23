Бюджет развития и сохранения социальных обязательств. Жители Сахалинской области поддержали проект главного регионального финансового документа

Прибавку к заработной плате с 1 января 2024 года получат врачи, учителя, воспитатели детских садов, работники культуры и социальной защиты. Заработная плата работников бюджетной сферы будет проиндексирована на 10%. Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений по проекту закона о бюджете Сахалинской области на 2024 – 2026 годы.

В мероприятии приняли участие общественники, депутаты, представители органов исполнительной власти федерального, регионального и муниципального уровней. Как отметил председатель регионального правительства Алексей Белик, в главном финансовом документе предусмотрены средства, необходимые для исполнения всех социальных обязательств перед жителями Сахалина и Курил.

– Работа над главным финансовым документом области велась на фоне внешнего санкционного давления. При этом нам удалось на региональном уровне нивелировать последствия многих вызовов. Мы уделили особое внимание выполнению всех социальных обязательств перед людьми вне зависимости от экономической ситуации и санкций, а также формированию условий для повышения качества и доступности здравоохранения и образования, созданию новых рабочих мест и комфортной городской среды. Мы нацелены на развитие транспортного и логистического сообщения, жилищно-коммунального хо­зяй­ства, энергетики и агропромышленного комплекса.

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворов и приведение подъездов в надлежащее состояние – тоже в числе приоритетных мероприятий, – подчеркнул Алексей Белик.

Основные параметры главного финансового документа представила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина. Она отметила, что доходы региональной казны в 2024 году прогнозируются на уровне 178,4 млрд рублей, в 2025-м – 172,2 млрд рублей, в 2026-м – 159,9 млрд рублей. Расходная часть в 2024 году определена в размере 217,4 млрд рублей, в 2025-м – 197,0 млрд рублей, в 2026-м – 183,3 млрд рублей.

Бюджет области традиционно сверстан с акцентом на социальную направленность. Так, на развитие здравоохранения в 2024 году предусмотрено 31,0 млрд рублей. Расходы на сферу образования составят 32,6 млрд рублей, на культуру и спорт – 2,98 и 3,3 млрд рублей соответственно. Расходы на реализацию мер социальной поддержки составят порядка 23 млрд рублей. Помощь от государства получают около 245 тысяч сахалинцев и курильчан.

– Главный приоритет бюджета – это поддержка и рост благосостояния жителей нашего региона, – сказала Ольга Лопатина. – В представленном проекте бюджета области предусмотрены индексация мер социальной поддержки и зарплат работникам бюджетной сферы, поддержка участников специальной военной операции и их семей, исполнение национальных целей, определенных Президентом России Владимиром Путиным.

При своей социальной ориентированности областной бюджет сохраняет инвестиционную направленность. Главный приоритет инвестиционной деятельности – завершение начатых объектов социально-культурной сферы, объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство жилья и дорожной инфраструктуры. В целом на программу развития в течение трёх ближайших лет будет направлено 62,8 млрд рублей. За счёт данных средств будут строиться и реконструироваться 133 объекта в различных сферах экономики и социальной сфере.

– Мы отмечаем существенное увеличение расходов на реализацию государственных программ в области образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта. Увеличиваем объём социальной поддержки сахалинцев и курильчан, строим школы и детские сады, обустраиваем общественные пространства, улучшаем транспортную инфраструктуру, расселяем людей из аварийного жилья. Всё это говорит о сбалансированности и чётко выверенных параметрах регионального бюджета, – отметила председатель областной думы Елена Касьянова.

По словам депутата облдумы Натальи Коршуновой, законопроект можно охарактеризовать как бюджет развития при сохранении в нём социальных обязательств.

– Люди в районах постоянно поднимают вопросы строительства школ, детских садов, Домов культуры в селах. Мы видим, насколько сейчас активизировалась реализация этих проектов. На следующий год запланирована сдача Дома культуры в Соколе, школы-детсада во Взморье, ФАПов и спорткомплексов в малых населённых пунктах. С каждым годом появляется всё больше общественных пространств, чтобы людям было комфортно гулять и отдыхать, – сказала Наталья Коршунова.

Депутат облдумы и главврач областной больницы Владимир Розумейко подчеркнул важность развития высокотехнологичной медицины, которое учитывает главный финансовый документ.

– Мы хотим, чтобы нашим пациентам не нужно было никуда уезжать за медицинской помощью. Сегодня в регионе проводятся практически все виды высокотехнологичных операций. Важно также, что в проекте бюджета предусмотрено строительство и реконструкция новых поликлиник не только в Южно-Сахалинске, но и в районах, – рассказал Владимир Розумейко.

Участники общественных обсуждений задали вопросы на темы доступности медицинской помощи и строительства объектов здравоохранения, переселения граждан из аварийного жилья, выделения средств на развитие Курильских островов, улучшения качества атмосферного воздуха в областном центре, обустройства транспортных развязок в Южно-Сахалинске и другие. Все прозвучавшие предложения будут занесены в протокол мероприятия и направлены на рассмотрение депутатам Сахалинской областной думы, органам государственной власти и местного самоуправления. В первом чтении проект закона об областном бюджете на 2024 – 2026 годы будет рассмотрен 7 декабря. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проект главного финансового документа был заранее размещён на портале Открытый бюджет Сахалинской области. Любой желающий мог направить разработчикам свои предложения. За ходом обсуждения в режиме видеоконференции наблюдали жители всех 18 районов региона. Также трансляция велась в теле­эфире и интернете.

Ирина НОВИКОВА.