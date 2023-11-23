Все работают на победу. Партию произведённых на Сахалине беспилотников передали бойцам СВО

Первый заместитель губернатора Сергей Байдаков совершил рабочую поездку в Донецкую народную республику.

Там он посетил полигон, на котором островные бойцы проходят боевое слаживание. Сергей Байдаков пообщался с земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведённых на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов. Кроме того, первый заместитель губернатора обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие, решение вопросов оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным из островного региона.

– Наши ребята – настоящие герои. На месте проверил, как они проходят подготовку перед участием в боевых действиях, как их учат, пообщался с бойцами, офицерами и инструкторами. Обсудил с военным командованием вопросы помощи со стороны региона фронту и нашим парням. Сейчас вся страна работает на побе­ду, и Сахалинская область, её власти, бизнес и жители тоже сопричастны и вносят свой вклад, – отметил Сергей Байдаков.

Первый заместитель губернатора также посетил подшефный островному региону донецкий Шахтёрск. Шахтёрский район стал базой для оказания помощи со стороны региона военным подразделениям, в которых несут службу сахалинцы и курильчане. Сюда приходят и сортируются посылки, здесь действуют обслуживающие военные подразделения прачечные.

Сергей Байдаков осмотрел социально значимые объекты, в восстановлении которых принимали участие специалисты из островного региона, – отремонтированные школы, больницы и котельные. Их критическое состояние ранее было обусловлено и обстрелами, и полным безразличием киевских властей к восточным районам. На многих из них с 80-х годов прошлого века не было даже косметического ремонта. Лишь после вхождения ДНР и ЛНР в состав России жизнь регионов начала меняться, критическую социальную и жилищно-коммунальную инфраструктуру стали приводить в порядок.

Особенно активно сегодня выстраивается взаимодействие с местной молодёжью. Так, в Шахтёрске открыли гуманитарный центр «Сахалин – Шахтёрск. Забота.Защита.Уважение».

Учреждение объединило под своей крышей активистов «Народной дружины», «Защитников животных» и местного отделения «Молодой гвардии». Организации участвуют в формировании и развозе адресных продуктовых наборов, канцелярских принадлежностей для школ, принимают заявки от нуждающихся семей на различные виды помощи, в том числе на подготовку дома к отоплению, ремонт электропроводки, крыши и окон.

Благодаря масштабным мероприятиям центр станет точкой притяжения для местных детей. Так, здесь будет реализовываться проект «Самбо в школу». Сбор заявок от желающих организован в образовательных учреждениях. Детей распределят с учётом групп здоровья. Ребятам, желающим влиться в ряды профессионалов, подарят спортивные комплекты самбо, окажут помощь в выезде на соревнования.

Кроме того, в центре волонтёры будут проводить образовательные и развлекательные мероприятия – это уроки по Великой Отечественной войне, новогодние утренники, сообщила пресс-служба сахалинского правительства.

– Сейчас все силы направлены на поддержку военных и их семей, но после окончания спец­операции нам будет необходимо расширять круг взаимодействия. Моло­дё­жи и детей в районе очень много, они буквально как губки впитывают всё новое, начиная от проектной деятельности и заканчивая разработкой событийных мероприятий, таких, как День улыбки или День борьбы с курением. Мы понимаем, что это связано с многолетним отсутствием работы с молодёжью, но полноценная мирная жизнь настанет. Уже сейчас гуманитарный центр очень популярен и у детей, и у взрослых, а мы только рады делиться опытом, – подытожила руководитель центра Елена Красильникова.

КСТАТИ

В Сахалинской области объявили старт предновогодней акции добра для островитян, которые защищают новые регионы России. Любой желающий может присоединиться к сбору подарков нашим защитникам в зоне СВО. Все посылки отправят в регионы Донбасса – солдаты получат тёплые приветы из дома к Новому году. Акцию организовали по региональному проекту «Сопричастность», который инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Сбор посылок идёт во всех центрах социальной защиты Сахалинской области. Кроме того, работает центральный пункт сбора в Южно-Сахалинске по адресу: улица Больничная, 34, фонд «Защитники Отечества».