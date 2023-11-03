У каждого из нас — свой Сталинград. Вышел в свет девятый том альманаха «Победители»

В конгресс-холле ТДЦ «Столица» в Южно-Сахалинске состоялась презентация девятого тома альманаха «Победители».

Книга представляет собой уникальный сборник историй о военных судьбах наших земляков и включает 30 имен ветеранов войны, трудового фронта, несовершеннолетних узников концлагерей и гетто, жителей блокадного Ленинграда.

Идея собрать эти истории военного подвига принадлежит депутату Государственной Думы Георгию Карлову.

— Уже на протяжении 10 лет мы ведем кропотливую работу над изданием альманаха «Победители». Каждый том — это уникальные свидетельства непосредственных участников исторических событий. Для моей семьи события 1943-го года тоже близки. Мой дед пропал без вести под Сталинградом. Мы до сих пор не можем установить точное место его гибели. Дань уважения отдаем, посещая памятник на Мамаевом кургане в Волгограде. В каждой семье есть свой герой Сталинградской битвы, — рассказал Георгий Карлов.

Истории рассказаны самими участниками исторических событий либо их родственниками. Книга насыщена фотодокументами из музейных фондов и личных архивов, дополнена историческими справками. Цены, как говорится, ей нет. Ни в одном источнике вам не удастся столь откровенно и честно отследить героический путь наших предыдущих поколений. Удивительных людей!

Том содержит 21 биографичекий очерк. Интересны и шесть историй, рассказанных островными школьниками в рамках проекта «Правнуки победителей».

Авторы проекта выражают искреннюю благодарность сотрудникам музеев и архивов, ветеранским организациям, работавшим над девятым томом.

Есть и у меня, как автора ряда публикаций, личная признательность к героям и их родным. Удивительные люди находили время для общения, не скупились на эмоции. Возраст, болезни уходили прочь. Поклон их родственникам — за долготерпение.

Всего один пример. Холмск. Семья ветеранов Лобановых. Сплетены разные поколения. И связь бережется годами! Вот такими воспомиганиями поделилась Ольга Лобанова.

Мы, говорит она, стараемся правильно воспитывать детей на примере наших героических дедов. Знакомим с архивами, бережем семейные реликвии. Часто бываем на могиле деда Константина Матвееича Лобанова. А в 2019 году с дочерью ездили в деревню Макалейка, на малую родину деда. Там родились его 5 детей. Деревня практически заброшенная, но удалось пообщаться со старым дедулей, который помнил наших родных.

Это было безумно трогательно! Привезли с места, где стоял дом, землю для всех, кто жив и на могилы тех, кого уже нет…

Всего в роду Лобановых 8 внуков и 10 правнуков. 9 мая для них — святой день.

Планируется, что в ближайшее время девятый том альманаха «Победители» поступит в библиотеки и школы всех районов области.

Сейчас идет работа над следующим, десятым томом уникального сборника историй сахалинских героев.

Лариса Пустовалова.

Фото Максима Федорова.