Семья – это… то, без чего я себя не представляю

Знакомьтесь: самые родные. Для нас это наши родители, бабушки и дедушки. А мы – дети – самые родные для них.

Новый проект редакция газеты «Советский Сахалин» посвящает всероссийскому Году семьи. Будем знакомить читателей с нашими земляками. С теми, для которых семья и фамильный род стали главной ценностью в жизни, а верность традициям, надёжность, взаимопомощь и самоотверженность – нравственными нормами. Поделитесь историями ваших семей, рецептами семейного счастья и воспитания детей.

Рядом с нами немало семей, достойных того, чтобы о них рассказали. Об одной из них и пойдёт речь сегодня.

Я уже давно выросла, но всё также хочется быть ребёнком. Для других моя семья будет обычной, но для меня она самая лучшая. И в горе, и в радости, как говорится.

Меня всегда окружали заботой родители, бабушки, дедушки, тети и дяди… И мы всегда были дружны. Многое делали вместе: ремонт, рыбалка, работа на даче, да и просто отдыхали… Всё сообща. И близкие никогда не обделяли меня вниманием, всегда учили чему-то новому, радовались моим успехам.

Как-то раз поехали за навагой. Это была моя первая зимняя рыбалка. Дедушка учил меня пользоваться удочкой. Бабушка вечно беспокоилась, не замёрзла ли я. А родители развлекали, как могли: то ледышку красивую найдут, то на санках покатают. Но я же на рыбалке, тоже должна поймать свою наважку. А никак не получалось. Ходила грустная между лунок. И тут удача! Поймала! Сколько радости было. Близкие сразу поздравлять начали. Да и другим рыбакам передалось наше настроение. И так было во всём.

Считаю, что счастливый ребёнок не тот, у кого много игрушек. А тот, у кого много воспоминаний и впечатлений. Родители всегда старались доставить мне радостные эмоции. Каждый Новый год придумывали, как оригинально подарить подарок.

Да так, чтобы вера в Деда Мороза не пропала. То следы снежные сделают, то подговорят знакомых, чтобы письмо из Великого Устюга передали мне. И так каждый год, почти до 11 класса. Да и в обычные будни мама и папа привносили капельку радости, которая греет душу каждый раз, когда вспоминаю.

Родители меня так воспитали, что мы стали с ними друзьями. Поделиться проблемами и сплетнями, попросить помощи, да и просто без остановки подшучивать друг над другом у нас норма. Я всегда с радостью бегу к ним, в то время как многие мои знакомые ищут способа сбежать от семьи.

Бабушки и дедушки для каждого из нас нечто сокровенное. Всегда с трепетом вспоминаю те моменты, когда приезжала к ним на каникулы. Жили они все в одном селе, да ещё и в одном доме. Бегать далеко не приходилось. Зимой с одними бабушкой и дедушкой на лыжах катались, откапывали от снега гараж, вязали, собирали пазлы. А с другими смотрели индийские фильмы и криминальные передачи по НТВ, пекли самые лучшие в мире пряники и читали журналы «Вокруг света».

Летом у всех были дачи. Но вопреки уговорам родителей, бабушки не заставляли работать на ней. Дача для меня как место отдыха, чтобы насладиться цветочками, покататься на качелях, сбегать на речку и море, поесть с куста самой вкусной ягоды. Бабушки учили меня на велосипеде кататься. Только вот способы обучения были совершенно разные. Одна бабуля всегда была рядом, направляла на ровную дорогу, страховала по возможности. Да и ездила я с ней на четырёхколёсном велосипеде. А другая наоборот. Посадила на железного коня с двумя колёсами, спустила с небольшой горки и наблюдала, как я справлюсь. И справилась же! Конечно, пару раз упала в кусты крапивы и шиповника, зато ездить научилась.

Дедушки же на дачах вечно что-то делали. Я подмастерьем была. Что-то принести и подать были основными моими задачами. Но больше всего в такие моменты я любила слушать их истории. Дедули часто рассказывали о своём детстве, службе в армии и как познакомились с бабушками.

И всегда каждый день с ними был наполнен теплом и заботой. Даже в студенчестве я приезжала к ним, и казалось, что мне снова лет пять. Для меня, как и раньше, пекли блинчики, думали, чем занять, и рассказывали истории из жизни. Иногда кажется, что в детстве с родителями проводила меньше времени, чем с бабушками и дедушками.

О своей семье я могу говорить бесконечно. Много было замечательных моментов. И без невзгод не обошлось, но близкие делали всё так, что я не замечала их. Лишь уже повзрослевшую стали посвящать в некоторые проблемы и спрашивать совета, как их решить.

Сейчас многое поменялось. Все стали старше. Кто-то уже покинул нас. И я уже давно не маленькая девочка. Но как и раньше, мы дурачимся, проводим время вместе, часами разговариваем обо всём. А так хочется хотя бы на часок вернуться в солнечный летний день, когда рядом все родные, нет никаких забот и на столе стоят горячие пирожки к завтраку.

Анастасия КАРАМУШКИНА.