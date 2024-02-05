За Гагарина обидно

С недавних пор в Южно-Сахалинске появился маршрут № 2. Выполняют его водители новеньких микроавтобусов.

Моя первая поездка по новому направлению заставила немного поволноваться и вот почему. На схеме движения (после остановки у Дворца детского и юношеского творчества) был указан левый поворот с Коммунистического проспекта на ул. Комсомольскую до остановки «Парк».

Туда, собственно, мне и надо было доехать. Но приятный женский голос, в записи озвучивающий остановки, сообщил, что следующая точка – «Поликлиника № 1».

Поскольку микрушка уже тронулась в путь, я решила, что одну остановку придётся идти пешком. Однако этого не случилось: автобус двигался согласно схеме в верном направлении.

Вчера среди снежных заносов увидела ту же маршрутку № 2 и обрадовалась, что скорее доберусь к месту работы. Подъезжая к Дворцу детского и юношеского творчества, вспомнила про прежнее ошибочное голосовое объявление. Но на этот раз приятный женский голос известил: «Следующая остановка – «Парк культуры и отдыха имени Юрия Александровича (?!) Гагарина». Транспортники, исправив одну ошибку, сделали вторую, ещё более неприятную, если не сказать оскорбительную, ведь отчество у первого космонавта планеты – Алексеевич.

Этот непростительный ляп следует немедленно исправить, пощадив наши уши и души.

Людмила АРТЁМОВА, г. Южно-Сахалинск.