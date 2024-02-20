34 сахалинца представят островной регион на Играх «Дети Приморья»

Церемония открытия I Международных спортивных Игр «Дети Приморья» прошла во Владивостоке. Местом проведения праздничного мероприятия стал концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Зрители увидели красочное ледовое шоу от творческого объединения «Сириус», в котором выступили фигуристы, воздушные гимнасты, акробаты и танцоры.

В спортивную программу Игр в этом году вошли лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, керлинг, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей.

Участие в соревнованиях примут более 1500 спортсменов из 12 регионов страны, а также Республики Беларусь и Узбекистана, Корейской Народно-Демократической Республики и Китайской Народной Республики. Островной регион в соревнованиях представят 34 спортсмена в семи видах спорта – хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, сноуборд, фиджитал-хоккей, горнолыжный спорт и кёрлинг, сообщила пресс-служба сахалинского минспорота.

— Очень понравилось открытие Игр, крутое шоу получилось. Много впечатлений получил от увиденного. Что касается соревнований, то мы приехали биться за медали. По-другому и быть не может. Думаю, самыми серьезными соперниками станут белорусские спортсмены, — отметил островной хоккеист Илья Янцос.

Завершилась церемония открытия выступлением главных хедлайнеров – Нюши, Doni и DJ Twins.

Подробнее за ходом Игр можно следить на сайте vladivostok2024.ru. Прямые эфиры соревнований пройдут в ВК и на видеохостинге. Также ежедневно на Матч ТВ будут показывать репортажи и дневники Игр.

Сахалинский легкоатлет завоевал бронзу первенства России

Владислав Трегубов завоевал бронзовую медаль первенства России по легкой атлетике в помещении. Соревнования прошли в Тольятти и собрали более 750 участников из 65 регионов страны в возрасте до 20 лет.

Место в тройке лидеров легкоатлет завоевал благодаря успешному выступлению в забеге на 60 метров. Дистанцию сахалинец преодолел за 06.97 секунды.

Владислав Трегубов является спортсменом центра спортивной подготовки Сахалинской области и воспитанником Константина Крымского – тренера спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта имени Эрика Комнацкого.

Сахалинские волейболистки сыграют за 9 — 16 место

В Анапе завершился предварительный этап первенства России по волейболу среди девушек до 18 лет (2007 — 2008 г. р.).

Островная команда проиграла в подгруппе спортсменкам из Москвы и Воронежской области в трех партиях, а коллегам из Башкортостана – в пяти.

На втором этапе участницы разделились на два турнира: за 1 — 8 и 9 — 16 место. В каждом из них также будут по две подгруппы.

Команда спортшколы по волейболу сыграет за 9 — 16 место в подгруппе И. Ее соперницами будут волейболистки из Вологодской и Свердловской областей, а также Санкт-Петербурга.

Матч с Санкт-Петербургом запланирован на 20 февраля, с Вологодской областью – на 21-е, со Свердловской областью – на 22 февраля.