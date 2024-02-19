Пять междугородних автобусных маршрутов отменяются

💦Из-за неблагоприятных погодных условий — опасность образования гололеда — прекращено движение междугородних автобусов по пяти маршрутам.
Как сообщили в областном минтрансе, это направления:
- № 502 Южно-Сахалинск – Поронайск,
- № 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский,
- № 506 Макаров – Поронайск,
- № 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев,
- № 510 Южно-Сахалинск – Макаров.
В минтрансе также отметили: в связи с выпадением мокрого снега ограничена видимость на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха между селом Взморье и Макаровом (128-252 км).