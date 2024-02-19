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Пять междугородних автобусных маршрутов отменяются

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Фото: avtospravochnaya.com

💦Из-за неблагоприятных погодных условий — опасность образования гололеда — прекращено движение междугородних автобусов по пяти маршрутам.

Как сообщили в областном минтрансе,  это направления:

  • № 502 Южно-Сахалинск – Поронайск,
  • № 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский,
  • № 506 Макаров – Поронайск,
  • № 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев,
  • № 510 Южно-Сахалинск – Макаров.

В минтрансе также отметили: в связи с выпадением мокрого снега ограничена видимость на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха между селом Взморье и Макаровом (128-252 км).

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