Пять междугородних автобусных маршрутов отменяются

💦Из-за неблагоприятных погодных условий — опасность образования гололеда — прекращено движение междугородних автобусов по пяти маршрутам.

Как сообщили в областном минтрансе, это направления:

№ 502 Южно-Сахалинск – Поронайск,

№ 504 Южно-Сахалинск – Александровск-Сахалинский,

№ 506 Макаров – Поронайск,

№ 509 Южно-Сахалинск – Вахрушев,

№ 510 Южно-Сахалинск – Макаров.

В минтрансе также отметили: в связи с выпадением мокрого снега ограничена видимость на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха между селом Взморье и Макаровом (128-252 км).