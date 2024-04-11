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Амфитеатр с видом на воду. В Южно-Сахалинске благоустраивают северную сторону набережной реки Рогатки

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В островной столице к реконструкции набережной реки Рогатки приступили в 2022 году. Сейчас продолжаются работы по благоустройству северной стороны объекта.

Как рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Цой, сейчас выполняются земляные работы на участке от ул. Комсомольской до пер. Партизанского. Здесь уложат плитку, обустроят бордюры, также будет создана многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан. Планируется построить амфитеатр с видом на воду, обустроить зону с навесом, установить малые архитектурные формы и арт-объекты, современное освещение и видео­наблюдение, оборудовать туалетный модуль, провести озеленение. Кроме этого проектом предусмотрена реконструкция существующего пешеходного моста.

Параллельно начаты работы под третью очередь — возведение велопешеходного моста в районе ул. Комсомольской. Он соединит северный и южный берега набережной Рогатки и обеспечит выход к городскому парку (с ул. Сахалинской к пешеходному переходу через ул. Комсомольскую). Основные работы по данному этапу запланированы на 2025 год.

Затем планируется обустроить северный и южный берега водоёма от пер. Партизанского до ул. Физкультурной. Здесь появится пешеходная зона с арт-объектами.

Как уже сообщалось, в 2023 году завершены работы первой очереди проекта благоустройства набережной – выполнены значительные инженерные мероприятия, обустроены пешеходные и зелёные зоны, установлены ограждения, малые архитектурные формы, автобусный павильон. В День города обновлённый участок южной стороны от ул. Комсомольской до гостиницы «Турист» торжественно открыли. Объект успешно интегрирован в городскую среду и уже стал у жителей Южно-Сахалинска одним из любимых мест для прогулок и отдыха.

Проекты трёх этапов благоустройства реки Рогатки получили федеральное финансирование, победив во всероссийском конкурсе нацпроекта «Жильё и городская среда».

Реализация проекта по благоустройству находится на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, сообщает пресс-служба администрации города.

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