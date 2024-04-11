Космонавт Попович ходил по Южно-Сахалинску в компании репортёра Ренделя

Музейщики Хабаровского края хранят фото, на котором Павел Попович запечатлён в одном из залов другой кладовой времени — Сахалинского краеведческого музея. Космонавт посетил японское здание на Коммунистическом проспекте в начале июня 1965 года, когда наш комсомол широко праздновал сорокалетие. Советский космонавт № 4, совершивший в 1962 году первый в мире групповой полёт, стал одним из гостей молодёжного торжества.

На фото замдиректора музея Маргарита Голикова проводит экскурсию гостям комсомольского праздника. Научный сотрудник комментирует стенд, один из участников столичной делегации — секретарь ЦК ВЛКСМ Абдурахман Везиров — разглядывает экспонаты. Лацкан полковничьего мундира Поповича украшен сахалинским комсомольским значком, выпущенным в честь праздника.

Объяснение экскурсовода слушает ещё один персонаж космического визита — корреспондент «Советского Сахалина» Карл Рендель. Яркий профиль островной «акулы пера» легко узнать. Карл Рендель в те дни встречал Павла Поповича в аэропорту и сопровождал в поездке по областной столице. Он ёмко описал земной маршрут космонавта-4 в репортаже, который сейчас является серьёзным историческим документом.

* * *

4 июня 1965 года, осмотрев часть достопримечательностей Южно-Сахалинска, Павел Попович отправился в Корсаков и Холмск. Там вахту Карла Ренделя перехватили журналисты районных газет.

В городе у Татарского пролива Павел Попович выступил на митинге у здания Южного вокзала, познакомился с рыбачкой Александрой (Шурой) Хан, дал команду на спуск корабля на судостроительном заводе.

Визит космического гостя произвёл на портовый город впечатление, которое в местной газете мгновенно выразил стихами холмский журналист и поэт Юрий Николаев – отец знаменитого композитора и исполнителя Игоря Николаева.

…И, встретив сына великого братства

По-русски сердечно и горячо,

Приятно снова за дело браться,

Чувствуя рядом его плечо!

Николай ШЕЛЕПОВ.

СПРАВКА

Карл Александрович Рендель – личность легендарная. Родился в Одессе в 1930 году. В 1941-м с мамой эвакуировался в Узбекистан, откуда в 1943-м – тринадцатилетним мальчишкой! — самостоятельно добрался до Находки, где вступил в ряды тихоокеанских юнг.

Обучившись морскому ремеслу на практике, служил матросом и штурманом кораблей «Желябов», «Азов», «Ока» и «Анива». Из кают или кубриков писал в газеты письма, заметки и репортажи.

В 1948-м Ренделя пригласили на общественную работу в Холмский, а затем и в Южно-Сахалинский горком ВЛКСМ. К 1950 году стал литсотрудником «Молодой Гвардии». В армии служил военным корреспондентом дальневосточных газет «Тревога» и «На боевом посту».

В апреле 1960 года Рендель был утверждён заведующим отделом информации главной островной газеты «Советский Сахалин». Карл Александрович был мастером газетного репортажа, но с особым азартом и любовью он описывал областные и городские спортивные события.

В редакции «Советского Сахалина» он проработал больше 10 лет. Потом Ренделя направили в Ленинградскую область для освещения строительства атомной станции. В 2016 году Карл Александрович умер, оставив потомкам три десятка публицистических книг, несколько романов, повестей и киносценариев. Похоронили одного из лучших репортёров «Советского Сахалина» в Сосновом Бору — городе ленинградских атомщиков.