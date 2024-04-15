Аркадий и Борис Стругацкие смотрели на Луну через подзорную трубу, привезенную из Сахалинской области

Собираясь в отпуск на материк, журналист «Советского Сахалина» Ярослав Сафонов проложил маршрут путешествия так, чтобы посетить международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве и две обсерватории Северного Кавказа. Такой подход помог островной акуле пера не только поправить здоровье, но и привезти в редакцию ворох впечатлений.

Скафандр прошёл примерку

Первым пунктом космической разведки сахалинского журналиста стала международная выставка-форум «Россия», развёрнутая по поручению Владимира Путина.

Космические планы и факты нашей страны всегда занимали важнейшее место на громадной столичной площадке. Утратив часть экспонатов в 90-е, к 2018-му звёздная составляющая ВДНХ получила технический центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос». На его площадях сейчас работает экспозиция «Роскосмоса» с интерактивными тренажёрами и моделями ракетно-космической техники.

Кроме этого, внеземную тему поддерживают наши дальневосточные со­седи — Амурская область. На их стенде Ярослав Сафонов смог примерить интерактивный скафандр и сделать на память фото в астрономическом обличии.

Сахалинская область тоже внесла вклад в пропаганду космической истории и перспектив России. Старейшая газета региона «Советский Сахалин» подготовила для островного стенда тематические спецвыпуски. 12 апреля посетители уносили с областной экспозиции дополнительный «космический» номер газеты, в котором редакция собрала статьи о памятнике Юрию Алексеевичу Гагарину в городском парке и других связях советских космонавтов с островной областью.

Машка и Мишка с горы Шаджатмаз

Другим космическим объектом, на который проник корреспондент, стал филиал Пулковской обсерватории — Кисловодская астрономическая станция, изучающая солнечную активность с момента открытия в 1948 году. Этот научный объект находится на горе Шаджатмаз в Карачаево-Черкесии.

На той же горе стоит Кавказская горная обсерватория госуниверситета имени Павла Штернберга – сравнительно молодое учреждение, которое построили для замещения астрономических мощностей, оставшихся за границами после распада СССР. В 2006 году правительство России выделило науке средства на закупку 2,5-метрового телескопа и строительство жилых и технических зданий, в строй станцию ввели в 2014 году.

Обе кавказские обсерватории не только ведут наблюдение за небесными объектами, но и работают настоящими «точками притяжения» туристов. Поездка туда из Кисловодска облегчит кошелёк путешественника на две с половиной тысячи рублей без учёта расходов на провиант.

К зевакам наблюдатели звёзд относятся снисходительно, понимая, что подобная активность позволяет популяризировать достижения российской науки. Для пущего развлечения посетителей астрономы поселили в вольере на станции двух яков – Машку и Мишку. Добродушная собака Найда прижилась на обсерватории по собственной инициативе.

Курильская труба писателей-фантастов

Как удалось выяснить пытливому корреспонденту, с обсерваториями Кавказских гор связана научная карьера Бориса Стругацкого – участника писательского дуэта популярных авторов-фантастов. Вместе со страшим братом Аркадием — переводчиком и японистом — Борис написал множество культовых фантастических повестей, действие которых происходит в космосе. Писать о межзвёздных перелётах ему помогало астрономическое образование, которое он подкреплял практикой на Шаджатмаз.

Развитию интереса Бориса к звёздной науке способствовала связь его старшего брата Аркадия с нашей областью. В 1952 году переводчик Стругацкий служил на Камчатке. И в ноябре застал землетрясение, обернувшееся страшным цунами на северных Курилах. Аркадий в группе сержантов и офицеров был командирован на остров Шумшу — военные отправились поддерживать общественный порядок.

С северных Курил будущий писатель-фантаст привёз в Москву в подарок младшему брату подзорную трубу. В неё они рассматривали Луну и, может быть, именно в такие моменты обсуждали сюжеты будущих космических повестей.

Сергей МАКАРОВ.