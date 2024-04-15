Они видели небо не в алмазах… В Южно-Сахалинске 45 лет работала станция наблюдения космических спутников Земли

В 2011 году фонд Сахалинского областного краеведческого музея пополнился уникальной коллекцией предметов этой станции. Чудом сохранившиеся материалы (всего 128 предметов) на вечное хранение передали бывшие руководители станции наблюдения космических спутников Земли (ЮСНИС) Евгений Уткин и Евгений Краснов.

В начале 1957 года при физико-математических факультетах университетов и пединститутов страны, при астрономических обсерваториях АН СССР и Академии наук союзных республик стали создавать сеть станций визуальных наблюдений искусственных спутников Земли. Самая восточная появилась в Южно-Сахалинске при кафедре физики физико-математического отделения пединститута. Тогда с подготовительных курсов Астросовета АН СССР вернулись завкафедрой физики, кандидат технических наук Николай Кан и ассистент кафедры математики Т. Муробаков. Они проводили занятия со студентами, обучая их необходимым навыкам.

За искусственными спутниками велись сначала оптические наблюдения, а потом и фотографические. В основной группе станции было 30 человек с физмата. Для массовых наблюдений приглашали до 250 студентов других факультетов.

На станции была астрономическая трубка. С её помощью в течение нескольких секунд можно было наблюдать полёт спутника и даже успеть с помощью секундомера и магнитофона отметить, около какой яркой звезды или группы звёзд он находился. Затем по звёздной карте определяли движение спутника, его координаты, данные отправляли в Москву.

Теперь астрономическая трубка, пожалуй, самый ценный экспонат из коллекции ЮСНИС, переданной областному краеведческому музею. Примечательно: чтобы увидеть небо в этот телескоп, приходилось смотреть вниз на специальное зеркало, а не вверх. К сожалению, полёт первого спутника, запущенного 4 октября 1957 года, сахалинцы проследить не смогли из-за плохой погоды.

В 1960-х появились новые приборы, более точно фиксировавшие местоположение движущихся объектов на фоне звёзд. И станция стала работать в специальной лаборатории главного корпуса института. Наблюдательная площадка находилась на крыше спортзала, на которую вела лестница через окно. Так что преподаватели, лаборанты, студенты могли быстро приступить к наблюдениям за рукотворными спутниками Земли. Для телескопов и большой морской трубы на площадке стояли деревянные столбики. От непогоды их накрывали деревянными колпаками.

Позже у станции и лаборатории появились свои здания. При их проектировании для стационарных телескопов предусмотрели сдвижную крышу, что повысило оперативность слежения за космическими объектами.

ЮСНИС, безусловно, была местной достопримечательностью. Сюда на экскурсии, а также лекции по астрономии и космонавтике с удовольствием приходили школьники и студенты. Здесь же шла подготовка молодёжи и преподавателей института, читавших лекции в школах и на предприятиях. В 1960 – 1980-е на станции проводилось в год до 50 экскурсий для более 1200 экскурсантов.

ЮСНИС участвовала в международных программах «Большая хорда», «Атмосфера», программах по геодезии и вошла в сеть международных станций под № 1065. Здесь отслеживалось прохождение Земли сквозь метеоритные потоки, шли наблюдения за кометами года, затмениями Солнца и Луны и другими космическими явлениями.

С начала 1980-х станцией руководил преподаватель кафедры физики Евгений Уткин. С ним связано примечательное событие: обнаружение космической станции «Салют-7». 29 июля 1984 года космический экипаж покинул станцию, и она, оставаясь в беспилотном режиме, дрейфовала в околоземном пространстве, поддерживая связь с центром управления полётами. В начале 1985-го связь со станцией была потеряна. «Салют-7» без экипажа и связи представлял большую угрозу для других рукотворных космических объектов.

На все станции наблюдения страны ушли правительственные телеграммы с предписанием искать «Салют-7». В течение двух месяцев на самой восточной станции велись наблюдения звёздного неба. В мае 1985-го одними из первых космическую станцию обнаружили сотрудники ЮСНИС.

В начале 1990-х работу станции остановили в связи с прекращением финансирования. А в 2002 году после пожара её здание пришло в негодность. К счастью, часть оборудования удалось спасти. Теперь оно – музейный раритет.

Евгения Пашенцева, зав. отделом истории Сахалинского областного краеведческого музея.

Фото из фондов областного краеведческого музея.