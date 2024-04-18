Говорим проще. И отказываемся от канцеляризмов

Уйма документов, с которыми мы имеем дело, оставляет след в нашей речи. Мы не задумываясь используем из них слова, фразы и нередко целые предложения. Кажется, что с ними смысл текста становится понятнее, и всем сразу ясно, о чём говорится. Но это не всегда так.

Канцеляризмы допустимы в официально-деловом стиле. Но в разговорном, а тем более художественном стиле или публицистике они попросту не нужны. Есть множество вариантов высказать мысль проще.

Чаще всего используем такие фразы: «в настоящее время», «в рамках проекта», «оказывать помощь». Но их можно заменить на «сейчас», «по проекту» и «помогать». И смысл сказанного не поменяется, а обретёт конкретику.

«Советский Сахалин» предлагает найти замену самым популярным канцеляризмам.

«Является»

Совершенно не нужное слово в речи. Являться может привидение или ангел, но не человек в любой его роли. Зачем говорить: «Он является нашим партнёром», если можно сказать: «Он наш партнёр»?

«Денежные средства» и «заработная плата»

Эти фразы можно часто встретить в сообщениях о проведённых работах и трудоустройстве. Но зачем использовать такие конструкции? Для договора они отлично подходят, но в обычном сообщении лучше сказать «деньги» и «зарплата».

«В связи с этим»

Употребляют этот оборот, когда хотят показать причинно-следственные связи. Замените его на простое «поэтому», и текст станет проще.

«Принять решение»

Очень часто встречается в разговорах чиновников. «Мы приняли решение продлить проект», например. Суть этого выражения одна – решили. И поэтому свою мысль можно выразить всего одним словом.

«Ввиду»

Казалось бы, обычный безобидный предлог. Но как только он появляется в тексте, кажется, что читаешь объяснительную. «Ввиду сложившихся обстоятельств…», «ввиду начавшегося снегопада…». Лучше заменить его на предлог «из-за», и сразу текст будет легче: «из-за дождя», «из-за прорыва трубы».

Это всего лишь часть штампов. И они совершенно не красят мысль. С ними можно потонуть в языке отчётов и приказов.

Конечно, канцеляризмы могут быть полезны. Но их использование должно быть осмысленным и отвечать стилю текста. Иначе они будут засорять нашу письменную и устную речь.

Анастасия КАРАМУШКИНА.