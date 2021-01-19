Ассоциация переселенцев с Сахалина в Японию прекращает деятельность

Учрежденная в 1948 году эта ассоциация будет упразднена в конце марта из-за преклонного возраста большинства ее участников. Об этом 18 января, со ссылкой на источники, сообщило агентство Киодо.

Задача ассоциации заключалась в поддержке бывших японских жителей Сахалина, покинувших остров после второй мировой войны, а также в сохранении традиций этого региона. Однако в настоящий момент средний возраст ее участников составляет более 84 лет, и в нее уже не вступают представители молодых поколений. В связи с этим за последние годы число членов ассоциации снизилось с 6,3 тыс. до менее 1 тыс. При этом число ее представительств сократилось примерно с 40 до 10.

(ТАСС).