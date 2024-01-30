Более 30 брошенных на дорогах автомобилей эвакуировали с улиц Южно-Сахалинска в ночь на вторник, 30 января

Как сообщил «Советскому Сахалину» вице-мэр Алексей Римша, это необходимо для того, чтобы без задержек расчищать областной центр от завалов после циклона. Автомобили, оставленные владельцами, создают существенные преграды и для техники, которая разгребает сугробы, и для самосвалов, которые вывозят снег. Из-за этого процесс, особенно в центральной части города, в течение дня сильно затруднён. Время от погрузки снега на самосвал и его возвращения обратно занимает иногда часа 4 – потому что приходится обходить созданные искусственным образом препятствия, объяснил вице-мэр.

Кто-то из автомобилистов оставляет под стеклом свои контакты, и сразу же откликается на звонок. Чьи-то телефоны по госномерам находит ГИБДД. Ну а если никто не отвечает, то автотранспорт отвозят на штрафстоянку. Основание – он стоит под запрещающими знаками, или же, что бывает намного чаще, перегораживает проезд и не даёт убирать снег.

С самого начала стихии мэрия регулярно обращается к горожанам просьбой не оставлять свой транспорт на дорогах, ставить его на перехватывающих парковках, чтобы не создавать сложности коммунальщикам. Теперь те, кто воспользовался этим советом, жалуются, что не могут выехать, поскольку площадки заметены и не почищены.

– Их расчистка начнётся после того, как будет выполнен основной объём работ по социальным объектам и частному сектору – там, где это жизненно необходимо, – подчеркнул вице-мэр Алексей Римша. – После этого техника зайдёт на все перехватывающие парковки, освободит их от снега и подготовит территорию на время будущих циклонов. Мы не зря просили людей пользоваться общественным транспортом – чтобы личных авто на дорогах было меньше и они не мешали расчистке улиц. Хочу поэтому ещё раз обратиться к водителям: с уважением относитесь к другим автомобилистам и к остальным жителям города и без необходимости не садитесь за руль. От вашей сознательности зависит – как быстро будут расчищены улицы, а значит, и комфорт горожан, к которым относитесь и вы.

Владимир Павлов.