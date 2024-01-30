Волонтёры не оставили в беде сахалинского голландца и его питомцев

Эта история чудесного спасения – лишь одна из многих подобных историй последних дней. После многодневного и многоснежного циклона сахалинскому голландцу экологу Питеру ван дер Вольфу не под силу было в одиночку расчистить территорию хозяйства, расположенного в планировочном районе Южно-Сахалинска. Здесь у него 12 лошадей и 11 собак.

– На мою просьбу о помощи быстро откликнулись добровольные помощники. Была масса телефонных звонков. Целая бригада – более 30 человек – включилась в работу. И вот, всё что необходимо было очистить от больших сугробов, быстро освободили: загоны, вольеры… Теперь лошади с удовольствием гуляют, кушают сено. И я испытываю настоящее счастье!

К циклону я заранее заготовил некоторый запас продуктов. Но когда мои помощники привезли угощение, я был очень рад. Домашние блинчики, свежий хлеб, сыр… Они показались мне очень вкусными, и я благодарен всем!

Эколог подчеркнул, что и сам готов прийти на помощь, если потребуется. И ещё готов в будущем провести небольшие экскурсии по своему хозяйству.

Конюшню Питер построил 16 лет назад. С тех пор разводит лошадей, а также занимается реабилитацией тех, которые пострадали от прежних нерадивых хозяев. Лечит их и тренирует.

– Я не делаю акцент на прокате лошадей, – говорит Питер. При этом никогда не отказываюсь работать с молодёжью, показываю ребятам, как нужно правильно не только кататься, но и ухаживать за лошадьми. Сейчас у школьников уже хороший уровень, они вполне могут участвовать в соревнованиях.

Питер ван дер Вольф – старинный друг и герой многих публикаций «Советского Сахалина». Несколько лет назад в Ногликском районе журналист взял у сахалинского голландца интервью. Питер в то время участвовал в мониторинге серых китов по экологической программе шельфового проекта.

В сентябре 2003 года его жена получила приглашение поучаствовать в шельфовом проекте, нужен был специалист для выполнения программы защиты серых китов. Питер приехал вместе с супругой. Думал, на полгода, а остался на острове на долгие годы. Со временем, заключил контракт и работал в рамках шельфового проекта с орнитологами по программе изучения белоплечих орланов – обеспечивал безопасную работу учёных во время полевых исследований. А дальше были другие контракты.

Волонтеры помогают спасти от голодной погибели лошадок

Человек творческий, романтичного склада, у него много увлечений и хобби. Каждый раз, находясь на севере Сахалина, мечтает о том, как поедет после почти четырёхмесячной вахты домой, где начнётся совсем другая жизнь…

Журналист поинтересовался у Питера: «Домой – это в Голландию?». «Нет, – ответил он. – Мой дом в Христофоровке, на южной окраине Южно-Сахалинска. Там любимые лошади, собаки. Будет время заняться рисованием, игрой на синтезаторе-фортепиано…».

Ярослав САФОНОВ.