Больше самолетов, комфортных дорог и домов

Губернатор Валерий Лимаренко провёл встречу в Курильске с жителями района. Люди задавали главе области вопросы на разные темы. Многих волнует содержание дороги, связывающей районный центр на Итурупе с селом Буревестник.

– Она часто разбивается большегрузной техникой, проехать сложно бывает даже на внедорожнике. Что-то будет решаться в этом направлении? – поинтересовался местный житель.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко, сейчас идёт реконструкция участка дороги с 4 по 12 километр, она завершится в 2024 году.

– Есть проекты реконструкции ещё ряда участков, с 12 по 19 км и до 21 км, но пока дорога не попадает в приоритеты развития района, которые определяет сам муниципалитет, – прокомментировал министр.

Губернатор акцентировал внимание участников встречи на том, что, несмотря на невозможность капитально отремонтировать дорогу в ближайшие годы, её необходимо содержать в проезжем состоянии.

Он поручил минтрансу решить вопросы с обеспечением местного подрядчика необходимыми материалами.

– Я медработник, не получаю компенсации за аренду жилья и служебную квартиру тоже не могу получить, поскольку я уезжала с острова и вернулась уже специалистом. Могу ли я рассчитывать на компенсации и служебное жильё? – поинтересовалась Ксения Лозовая.

– Действительно, если это идёт через агентство по труду, там были эти ограничения. То, что мы вернём компенсации за аренду, это не обсуждается, деньги на это есть. Если это недоработка по документам, устраним её прямо сегодня. Служебным жильём при наличии возможности вас тоже обеспечим. В этом году по линии медицины мы получили шесть квартир от муниципалитета, будем обеспечивать всех медработников, проработаем детально вопрос. ЦРБ здесь очень хорошая, мы дорожим ценными специалистами, – прокомментировал министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Жительница Итурупа Елизавета Соловьёва спросила, будут ли в следующем году вводиться дополнительные авиарейсы. Уже с апреля на остров туристы начинают прибывать.

Глава региона ответил, что самолётов и рейсов будет столько, сколько потребуется. И напомнил: если возникают точечные сложности с отсутствием билета на рейс, необходимо записаться в лист ожидания. Вопрос, как правило, решается в течение суток.

По поручению Валерия Лимаренко детальной проработкой вопроса заявительницы здесь же занялась министр соцзащиты Ольга Орлова. И решение было найдено.

На встрече выявились и системные проблемы. Глава региона обсудил с курильчанами также вопросы по расселению аварийного жилья и газификации. Сейчас на островах создаётся необходимая инфраструктура для использования голубого топлива в сжиженном виде.

Что касается аварийного жилья, то позиция Валерия Лимаренко – до 2026 года полностью расселить всё непригодное жильё, которое вошло в текущую программу, и приступить к новому этапу реализации программы.