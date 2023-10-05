QR-код расскажет о герое

Парта имени Героя Советского Союза Леонида Смирных появилась в школе № 2 Александровска-Сахалинского, носящей его имя.

Со столь важным и значимым событием педагогов и учеников поздравили руководители района.

– Вы живёте и учитесь в уникальном и богатом, в плане истории, месте. Учите историю и чтите великих людей, которые внесли в неё свой вклад, – обратился к учащимся глава Александровск-Сахалинского района Владлен Антонюк.

Право первыми сесть за эту парту предоставили двум самым активным школьницам – ученице 6 «Б» класса Дарии Мурашкиной и Василисе Туезовой из 7 «Б».

На парте размещена вся информация о Леониде Смирных – командире стрелкового батальона, который во время боёв с японцами возле населённого пункта Котон (нынешнее село Победино) овладел пятью дзотами противника и прорвал укрепрайон. Сам Смирных был сражён пулей снайпера 16 августа 1945 года, звание Героя Советского Союза получил посмертно.

На парте также размещён QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадёт на официальный портал, где представлена информация о герое.

Стоит отметить, что его правнучка Дарья не так давно закончила школу в Александровске-Саха­лин­ском. На областном конкурсе школьных сочинений в 2020 году, приуроченном к 75-летию Победы, она стала победительницей, написав о своём прадеде.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото предоставлено администрацией Александровск-Сахалинского района.