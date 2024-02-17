Волонтеры участковых избирательных комиссий пошли в народ

В Южно-Сахалинске стартовало адресное информирование избирателей о выборах Президента России — проект «ИнформУИК». Члены участковых избирательных комиссий и волонтеры начали поквартирные обходы.

Для горожан – это возможность не только получить информацию о важном для страны событии, но и решить все вопросы, связанные с реализацией избирательного права.

— Мы просим жителей с пониманием отнестись к членам участковых избирательных комиссий, которые пойдут по домам с информацией о том, какие существуют способы голосования на предстоящих выборах Президента. Например, маломобильные и пожилые люди могут проголосовать на дому, — рассказала представитель территориальной избирательной комиссии Южно-Сахалинска Юлия Жолудева. — На территории Южно-Сахалинска проживают и граждане, которые зарегистрированы за пределами границ городского округа. Мы рассказываем, как можно воспользоваться своим избирательным правом по месту фактического нахождения, а также консультируем по многим другим вопросам.

Узнать волонтеров-обходчиков жители можно по специальной экипировке с символикой выборов – это сумки, значки. Обязательный атрибут – бейдж с данными обходчика и его фото. Адресное информирование избирателей проводится в будние дни в вечерне время, начиная с 17.00, на выходных — с 14.00 до 19.00.

Жителей Южно-Сахалинска призывают с пониманием отнестись к работе участковых избирательных комиссий, открывать двери и активно участвовать в процессе информирование избирателей, задавать интересующие вопросы. Информирование о выборах Президента продлится до 7 марта, сообщает пресс-служба администрации города.