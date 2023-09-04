Бывшая менеджер увлеклась фермерством. Сейчас на её ферме около 200 овец

На острове появилась овцеферма. Не первая, но зато пока самая крупная. Год назад её организовала южносахалинка Елена Гололобова.

Фермер Елена Гололобова.

– Идея заняться разведением овец пришла ко мне спонтанно, – говорит Елена. – Захотелось отвлечься от офисной работы. Несколько лет назад, когда я сидела дома в отпуске по уходу за ребёнком, искала в магазинах фермерскую местную продукцию. Ничего подходящего найти не могла. Решила сама заняться животноводством. Пришла за помощью в центр сельхозкооперации и поддержки. Мне подсказали, с чего следует начать, помогли с оформлением документов.

Теперь у фермера в хозяйстве 164 взрослых овцы и 59 ягнят. В декабре она планирует получить первую партию мяса и уже сейчас ищет рынок сбыта продукции.

Овечки приехали из Ивановской области.

– Для открытия фермы было сложно выбрать поголовье, – рассказывает Елена. – Я решила сделать акцент на хорошей породе, поэтому выбрала племенное хозяйство в Ивановской области. Съездила туда, чтобы перенять опыт по созданию условий содержания животных. Мне все понравилось. Но оставался вопрос по доставке овец на Сахалин, который оказался довольно сложным. Однако я его решила. Сейчас оформляю документы для возмещения затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. Хотелось бы ещё получить субсидию на приобретение кормов.

Как рассказала руководитель регионального центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова, организация продолжает активно помогать начинающей предпринимательнице. Уже практически заключено соглашение с министерством сельского хозяйства о возмещении затрат на приобретение кормов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

 

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