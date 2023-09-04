Бывшая менеджер увлеклась фермерством. Сейчас на её ферме около 200 овец

На острове появилась овцеферма. Не первая, но зато пока самая крупная. Год назад её организовала южносахалинка Елена Гололобова.

– Идея заняться разведением овец пришла ко мне спонтанно, – говорит Елена. – Захотелось отвлечься от офисной работы. Несколько лет назад, когда я сидела дома в отпуске по уходу за ребёнком, искала в магазинах фермерскую местную продукцию. Ничего подходящего найти не могла. Решила сама заняться животноводством. Пришла за помощью в центр сельхозкооперации и поддержки. Мне подсказали, с чего следует начать, помогли с оформлением документов.

Теперь у фермера в хозяйстве 164 взрослых овцы и 59 ягнят. В декабре она планирует получить первую партию мяса и уже сейчас ищет рынок сбыта продукции.

– Для открытия фермы было сложно выбрать поголовье, – рассказывает Елена. – Я решила сделать акцент на хорошей породе, поэтому выбрала племенное хозяйство в Ивановской области. Съездила туда, чтобы перенять опыт по созданию условий содержания животных. Мне все понравилось. Но оставался вопрос по доставке овец на Сахалин, который оказался довольно сложным. Однако я его решила. Сейчас оформляю документы для возмещения затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. Хотелось бы ещё получить субсидию на приобретение кормов.

Как рассказала руководитель регионального центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова, организация продолжает активно помогать начинающей предпринимательнице. Уже практически заключено соглашение с министерством сельского хозяйства о возмещении затрат на приобретение кормов.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.