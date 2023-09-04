Открывший горнолыжный центр. «Горный воздух» на Холме восходящего солнца

Об универсальном спортсмене – Григории Петровиче Берднике, блиставшем в 1950-е, я узнал из старых газет.

Его детство прошло в шахтёрском Дуэ на Северном Сахалине. Ребятня на самодельных лыжах прыгала и съезжала с гор у поселка. Здесь к Грише пришли первые успехи.

После войны семья перебралась в Южно-Сахалинск. На новом месте подросток встретил таких же увлечённых спортом Володю Шевцова и Аркашу Гостынского. Знакомство переросло в дружбу на всю жизнь.

Смешанные чувства мальчик испытал, когда у городского парка увидел настоящий трамплин. Перехватило дух – он показался огромным. И в то же время захотелось проверить себя. Не с самого верха, но юноша прыгнул и устоял. Тренер разрешил заниматься, а взрослые спортсмены стали опекать «малыша».

В 1951-м Бердник превзошел наставников, став чемпионом области. Привлекали его и другие лыжные состязания: в гонках показал время второго разряда, победил в первенстве Сибири и Дальнего Востока по слалому. А когда сходил снег, участвовал в мотокроссах, занимался акробатикой и прыжками в воду. И все же главным для него оставался трамплин – в 1956-м выиграл чемпионат Сибири и Дальнего Востока.

Следующий год вошёл в историю островного спорта – впервые на Сахалине подготовили мастера. Высокого звания добился летающий лыжник Есимицу (Алексей) Охира. Он и его титулованный тренер Петр Аристов, приехавший с материка, стали основными соперниками Григория. Борьба между ними с переменным успехом продолжалась не один год.

25 декабря 1960-го им предоставили почетное право поднять флаг соревнований, посвящённых открытию горнолыжной и туристической базы «Горный воздух». Не знаю, кто придумал название, но появлению комплекса мы обязаны Григорию Петровичу.

В областном центре до середины 1950-х лыжники прыгали только на северо-западном склоне Большевика – у парка. Небольшая мощность трамплина сдерживала развитие мастерства местных спортсменов.

Однажды, поднявшись к домику в альпийском стиле, Бердник оказался у шлагбаума воинской части. Здесь он и увидел уникальный профиль горы, как будто специально созданный природой. Доброжелательный командир посчитал, что солдатам пойдёт на пользу общение со спортсменами, и разрешил новому знакомому приходить с товарищами.

Вскоре на большом склоне из снега и веток устроили стол (место, от которого отталкивается лыжник), появилась стартовая площадка. Опробовал её первооткрыватель. Полёт впечатлил!

Уже в следующем году, в феврале 1955-го здесь провели первенство области. И снова отличился Григорий.

Своим энтузиазмом он увлёк многих. На воскресниках на Большевике сотни юношей и девушек обустраивали не только трамплины, но и трассу скоростного спуска. Через областные газеты известный спортсмен призывал земляков оборудовать один из самых крупных в стране горнолыжных центров. Так начинался «Горный воздух».

Вся жизнь мастера спорта СССР Григория Петровича Бердника прошла на острове. Заслуженный тренер В. Шевцов сохранил удостоверение друга, которого не стало в 2019-м. Недавно Владимир Федорович, как эстафету, передал раритет мне. Надеюсь, придёт время, и он станет экспонатом будущего музея сахалинского спорта.

Сергей Федорчук.

(Продолжение следует).