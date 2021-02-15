Бывшего сахалинского судебного пристава будут судить за взятки

Органом предварительного расследования установлено, что 34-летнияя пристав-исполнитель шестикратно получала незаконные вознаграждения в суммах от 100 до 250 тысяч рублей, которое делила пополам с бывшим коллегой, выступающим в качестве посредника.

В частности, в октябре 2017 года в отношении 42-летней сахалинки на основании судебного приказа было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу одной из кредитных организаций на общую сумму более 300 тысяч рублей. Но сотрудники службы судебных приставов за взятку в 50 тысяч рублей помогли ей снять ограничения по выезду за границу.

В дальнейшем, в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года пристав при посредничестве своего бывшего коллеги получала взятки от его знакомых, за совершение незаконных действий в отношении должников, в том числе, за незаконное прекращение исполнительного производства о взыскании задолженности и внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему.

Всего за этот срок ею были получены взятки на общую сумму более 500 тысяч рубле. Передача одной из взяток происходила под контролем УФСБ России по Сахалинской области, что позволило задержать злоумышленников с поличным.

В ходе следствия всплыл еще один факт. В сентябре 2019 года чиновница по исполнительному производству о взыскании с должника в пользу УФНС по Сахалинской области задолженности на сумму более 85 миллионов рублей изготовила подложный акт совершения ею, как должностным лицом, исполнительных действий.

Она внесла в него заведомо ложные сведения о проверке ею места жительства должника и отсутствии там имущества, на которое могло быть обращено взыскание. После чего, зарегистрировала подложный акт в программном комплексе отдела судебных приставов, сообщает пресс-служба Сахалинского следственного управления СК РФ.

Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя УФССП России по Сахалинской области в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, ч.3 п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия), ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

В ближайшее время уголовное дело в отношении нее будет направлено в суд. А уголовное дело посредника в получении взяток уже находится на рассмотрении в Южно-Сахалинском городском суде.