Чемпионат профмастерства. Конкурс впервые проводится в очно-дистанционном формате

В Сахалинской области с 23 по 29 ноября 2020 года пройдут соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020».

Конкурс впервые состоится в очно-дистанционном формате. Участие в нем примут более 2 тысяч человек из 83 регионов страны. Соревноваться они будут на площадках образовательных организаций в трех категориях: школьники, студенты и специалисты по 77 компетенциям. Эксперты оценят работы конкурсантов как удаленно – с помощью средств визуального контроля, так и на местах.

Сахалинскую область на чемпионате представят 34 участника в 22 компетенциях.

За ходом чемпионата можно следить на сайте www.abilympics-russia.ru.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.