Четверо сахалинцев не вернулись из боя на СВО

В зоне проведения специальной военной операции погибли наши земляки.

Это гвардии старший лейтенант Андрей Топорков из Южно-Сахалинска, гвардии сержант Александр Петухов из Углегорска, гвардии рядовые Иван Тагохин из Анивы и Валентин Дмитриев из Охинского района, сообщили в правительстве области.