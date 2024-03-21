Четверо сахалинцев не вернулись из боя на СВО

В зоне проведения специальной военной операции погибли наши земляки.
Это гвардии старший лейтенант Андрей Топорков из Южно-Сахалинска, гвардии сержант Александр Петухов из Углегорска, гвардии рядовые Иван Тагохин из Анивы и Валентин Дмитриев из Охинского района, сообщили в правительстве области.
– Они навсегда останутся в памяти сахалинцев и курильчан истинными героями, которые до конца исполнили свой долг перед Отечеством, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю искренние соболезнования родным и близким павших бойцов. Семьям будет оказана вся необходимая помощь