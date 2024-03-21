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Какую зону отдыха выбрать? За объекты для благоустройства уже проголосовали тысячи южносахалинцев

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Волонтёры рассказывают горожанам о проектах – кандидатах на благоустройство.

С 15 по 17 марта рейтинговое голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России, проходило в очном формате. Практическую помощь в эти дни горожанам оказывали более 70 волонтёров Южно-Сахалинска.

С 18 марта по 30 апреля отдать свой голос за выбранную территорию для благо­устройства жители островной столицы старше 14 лет могут уже в режиме онлайн на платформе

65.gorodsreda.ru, а также через подтверждённую запись на Госуслугах.

В этом году в список на отбор территорий для участия в голосовании вошли 8 проектов. Подробнее ознакомиться с ними можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году.

Как рассказал директор центра молодёжных инициатив Олег Гортованов, для помощи в голосовании по отбору территорий в Южно-Сахалинске задействовано около 15 волонтёров. Традиционно специалисты выезжают в образовательные учреждения, организации и предприятия города, где рассказывают о проектах и через специальный планшет регистрируют голоса участников.

Справка

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населённых пунктах страны.

Так, за последние пять лет в областном центре реализован ряд знаковых инициатив. Современный облик получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков.

 

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