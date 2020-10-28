Циклон за циклоном. Пострадавшим в непогоде приходят на помощь

В ночь на 24 октября Сахалинская область оказалась под воздействием мощного циклона. В результате ливневых дождей и подъема уровня воды в реках были подтоплены жилые дома и дворовые участки в частном секторе, нарушено транспортное сообщение. Режим ЧС был введен в Смирныховском и Макаровском районах. Ситуация находится на постоянном контроле губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области.

29 семей, пострадавших от циклона в Смирныховском районе, получили выплаты. Еще 10 семьям денежные средства на счета должны были поступить 29 октября.

Семьям, жилье которых пострадало больше всего – таковых 9, – полагается материальная помощь по 10 тысяч рублей на человека. В остальных случаях – по 5 тысяч на каждого прописанного.

Во время разгула стихии подтопило частный дом многодетной семьи Новокшановых. По поручению главы региона семье предоставили двухкомнатную квартиру из маневренного муниципального фонда.

Сегодня в Смирныховском районе продолжается просушка пострадавших домов тепловыми пушками. Специализированная техника из материального резерва Сахалинской области была направлена на помощь жителям пять дней назад. Кроме того, по заявкам жителей в частный сектор подвозится чистая вода.

Возобновлено транспортное сообщение с селом Первомайск. Продолжаются работы на подмытых участках автодорог, сообщила пресс-служба правительства области.

В Углегорском районе продолжает действовать режим повышенной готовности. Организован круглосуточный мониторинг ситуации. Сахалинские власти держат на контроле ситуацию с севшим на мель панамским сухогрузом.

Напомним, что сухогруз «Меркурий Оушен» (флаг Панамы) с 20 гражданами Мьянмы на борту штормом выбросило на мель ночью 26 октября. Угрозы жизни экипажа нет, все механизмы исправны, крена судна не наблюдается. Все портовые и береговые службы готовы к проведению спасательной операции. Работы координирует морской спасательно-координационный центр «Южно-Сахалинск».

Первую помощь начала оказывать Восточная горнорудная компания. С улучшением погодных условий, рано утром к месту аварии была направлена группа водолазов. Они обследовали судно на наличие возможных повреждений. Разлива нефтепродуктов в районе аварии не зафиксировано. Однако, на случай ухудшения условий в порт доставили боновые ограждения и абсорбент. При необходимости Восточная горнорудная компания готова предоставить и дополнительные ресурсы для проведения спасательной операции.

Поздно вечером 27 октября к сухогрузу подошел буксир «Берингов пролив». Погода была спокойная. «Меркурий Оушен», на борту которого было 12 тыс. тонн угля, загруженного до шторма, начали частично разгружать и доставлять топливо обратно в порт.

Утром 29 октября во время прилива была попытка снять судно с мели, но она не увенчалась успехом. Разгрузка продолжилась. К вечеру планировалось снова снять сухогруз с мели.

Между тем синоптики предупредили, что 29 октября в регион придет очередной циклон с дождями и сильным ветром.

Денис ЦУКСОВ.