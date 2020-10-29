От барокко до самобытного русского стиля. Виртуальная выставка из собрания Всероссийского музея декоративного искусства

В областном художественном музее открыта виртуальная выставка «100 шедевров. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства». Экспозиция создана московскими музейщиками специально для Сахалина. Впервые в виртуальном проекте представлены предметы из постоянных экспозиций, которые не демонстрировались вне стен Всероссийского музея декоративного искусства.

Для выставки отобраны 133 экспоната, более 30 из которых представлены в 3D-формате, позволяющем буквально прикоснуться к предмету и изучить его во всех ракурсах. Хранителями музея для каждого экспоната был подготовлен уникальный рассказ, с которым можно ознакомиться в экспозиции.

Выставка «100 шедевров. Из собрания Всероссийского музея декоративного искусства» – это редкая возможность проследить историю и эволюцию декоративно-прикладного искусства России с ХVII столетия по настоящее время на примере экспонатов выставки, каждый из которых яркий эталонный образец своего времени и направления, наиболее полно соответствующий понятию «шедевр».

133 шедевра в совокупности образуют единый выставочный проект, в рамках которого можно выделить целый ряд тематических линий, первой из которых является хронологическая. Она позволяет представить эволюцию отечественного декоративно-прикладного искусства с XVII столетия по настоящее время, увидеть характерные черты сменявших друг друга стилей: пафосно-пышного барокко, изысканно-галантного рококо, образцово-гармоничного классицизма, величественно-триумфального ампира, насыщенно-эклектичного историзма, самобытного и патриотичного русского стиля, утонченно-рафинированного модерна, а также основных течений в искусстве советской и постсоветской эпохи.

Произведения декоративно-прикладного искусства являются одновременно предметами художественными и функциональными. Его развитие, как, пожалуй, никакого другого вида творчества, теснейшим образом связано с научно-техническим прогрессом. Появление новых способов обработки камня, металла, дерева, глины и других материалов находило свое непосредственное воплощение в изделиях мастеров декоративно-прикладного искусства.

Экспонаты выставки дают возможность выделить целый ряд более локальных, но при этом не менее интересных и значимых тем. Например, проследить эволюцию форм предметов, происходившую в разное время.

Одна из интереснейших тем для отечественного декоративно-прикладного искусства – привлечение к созданию произведений профессиональных архитекторов, скульпторов и художников. Выстраивается единая линия, начинающаяся с величественных дворцовых ансамблей XVIII столетия, в которых знаменитые архитекторы проектировали не только постройки, но и интерьеры, мебель, осветительные приборы, вазы, часы и даже предметы столовых сервизов, через XIX век, ознаменованный деятельностью Ф. Г. Солнцева, художников Абрамцевского, Талашкинского кружка и многих других, через советский период к «авторскому искусству» нашего времени.

В непосредственной связи с этой темой находится тема взаимодействия автора и исполнителя предметов декоративно-прикладного искусства. Не секрет, что последний подчас вносил свое индивидуальное восприятие даже обращаясь к хрестоматийно известным произведениям. Например, при воспроизведении в лаковой миниатюре картин знаменитых художников. В результате подобного «личностного» исполнения даже «серийные» изделия приобретали желанную эксклюзивность.

Из других тем, которые раскрывают шедевры из коллекции музея, можно назвать тему национального многообразия России (и в еще большей степени Советского Союза). Ее наглядным воплощением являются серия фарфоровых скульптур «Народы России», чугунная скульптура «Джигитовка лезгин» или даже ворсовый ковер «Конный пробег». Последний имеет отношение и еще к одной особенно популярной в советский период теме: отражение в произведениях декоративно-прикладного искусства важных исторических и современных событий. Среди них призвание варягов, парад на Красной площади, подвиг челюскинцев, всесоюзные стройки, Победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса и множество других значимых для страны свершений.

Выставка будет работать до 15 января 2021 года. Затем она отправится на «гастроли» по муниципальным музеям Сахалинской области.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Всероссийский музей декоративного искусства, основанный в 1981 году, объединил в своих фондах произведения декоративного искусства XVII – XXI веков. В коллекции насчитывается более 250 тысяч экспонатов, среди которых работы народных мастеров и произведения современных авторов, изобразительные материалы по истории художественных промыслов, собрание редких книг и рукописей. Музей является единственным в стране специализированным художественным федеральным музеем, который собирает, хранит, многопланово изучает и активно пропагандирует декоративно-прикладное и народное искусство.