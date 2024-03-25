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День рождения почтовой открытки

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Алексей Корол¸в. Остров Шикотан.

25 марта в России отмечался день рождения почтовой открытки. Более 150 лет россияне с помощью открытки поздравляют близких и делятся впечатлениями о путешествиях.

Ежегодно жители Сахалинской области приобретают в почтовых отделениях в среднем 55 000 открыток. В топе популярных сюжетов открытки к праздникам: поздравления с Новым годом, с Днём защитника Отечества, с Международным женским днём. Такие открытки чаще остальных отправляют почтой. С развитием туризма и посткроссинга вырос спрос на открытки с природными достопримечательностями. Особое место среди сюжетов занимают открытки из музеев.

Первые выпуски почтовой открытки получили название «Открытое письмо», в 1872 г. они были одноцветными и без иллюстраций. В России и в странах Европы новый вид писем быстро набрал популярность, и вскоре на Всемирном почтовом конгрессе почтовые администрации приняли единый международный размер открытки.

В 2005 г. благодаря желанию студентов общаться с разными странами возникло международное движение посткроссинга. Сегодня в проекте зарегистрированы жители 209 стран, по количеству участников движения Россия занимает первое место (115 000 человек).

Посткроссинг позволяет радовать незнакомых людей красивыми открытками, собирать собственную коллекцию, изучать природу и культуру народов мира.

Сегодня клиенты Почты могут выбрать традиционную бумажную открытку или создать собственную на сайте компании. Почта напечатает созданную открытку и доставит её получателю по России.

Ольга КОЛДЫШЕВА.

 

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