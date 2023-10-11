Еще 15  современных газовых котельных начнут работать в следующем году на Сахалине

Строительство серии коммунальных объектов– результат совместной работы правительства области и компании Газпром. Сразу пять газовых котельных введут в эксплуатацию в Поронайском районе, по четыре – в Макаровском и Тымовском. Еще по одному современному объекту ЖКХ запустят в Корсаковском и Александровск-Сахалинском городских округах. Сегодня в регионе на голубом топливе уже работают более 40 объектов ЖКХ.

Детали реализации крупных проектов из сфер ЖКХ, здравоохранения и образования в островном регионе обсудили губернатор Валерий Лимаренко с представители АО «Газпромбанк», Группы К1, ООО «Инвестстрой», ООО «ФДС» и ООО «СКФ «Сфера». Совещание состоялось в стенах областного правительства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В Сахалинской области совместно с Газпромом запущен ряд значимых для сахалинцев и курильчан проектов. Они направлены на то, чтобы улучшать экологическую ситуацию, делать более доступными здравоохранение и образование. Речь идет о строительстве десятков современных газовых котельных, нескольких поликлиник, кампуса СахГУ. Мы хотим, чтобы наши жители чувствовали себя комфортно на островах, получали здесь образование, раскрывали свой профессиональный потенциал и создавали семьи. Для этого многое делается, а механизм государственно-частного партнерства позволяет значительно ускорить эту работу, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

При этом в ближайшие два года в рамках государственно-частного партнерства планируется возведение еще несколько десятков котельных.