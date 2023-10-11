Южносахалинцы привезли шесть медалей со Всероссийского турнира по плаванию «Победим вместе»

Южносахалинцы Павел Новиков и Илья Серебряков стали обладателями призовых мест на Всероссийском турнире Специальной олимпиады по плаванию «Победим вместе». Большое спортивное мероприятие проходило в Казани с 4 по 9 октября.

Копилка побед Павла Новикова пополнилась двумя золотыми медалями. Блестяще представил областной центр Илья Серебряков. Среди его достижений — золотая и серебряная медали, а также две бронзы. Ребята соревновались в 4 стилях и на различных дистанциях.

Соревнование, собравшее в этом году более 200 участников из России, Италии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, стало важным событием для ребят, а также для их родителей и тренера по адаптивной физкультуре МАУ ДО «СШ по плаванию города Южно-Сахалинска» Оксаны Новик, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.